El ciclo “Nova Emérita” ofrece la conferencia de Juan Antonio Ortiz Orueta

El ciclo “Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica”, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y el Ayuntamiento, ofrece la conferencia de Juan Antonio Ortiz Orueta, el martes 26 de mayo a las 19:30 horas, en la Sala Dulce Chacón (4ª planta) de la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner de Mérida.

En su intervención, el autor pasará revista a su trayectoria profesional vinculada a la ciudad, con especial atención a aquellas intervenciones que fueron determinantes para la evolución urbanística de esta, desde su gestación hasta la situación actual.

Juan Antonio Ortiz Orueta es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1983) y Doctor Arquitecto con mención internacional por la Universidad Politécnica de Madrid (2016).

En 1985 se traslada a Mérida, desde donde desarrolla el ejercicio libre de la profesión. Su actividad fundamental, centrada en Extremadura, abarca tanto la arquitectura como el urbanismo, habiéndose dirigido indistintamente al sector público y al privado, incluyendo todo tipo de edificios (institucionales, dotacionales, industriales, terciarios y, especialmente, de vivienda colectiva y unifamiliar). Destacan también sus trabajos de planeamiento urbanístico de desarrollo, la mayoría en la ciudad de Mérida.

Ha compaginado su trabajo con la investigación, que considera muy enriquecedora para su labor profesional, realizando conferencias y publicaciones en libros y revistas especializados, sobre Arquitectura española y portuguesa del siglo XX. Ponente y participante en mesas redondas en diferentes foros y congresos sobre Arquitectura y Urbanismo y profesor invitado en varios Cursos y Másteres Universitarios.

Bajo el título “Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica”, esta iniciativa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía una mirada renovada sobre la ciudad de Mérida, poniendo en valor su evolución más reciente a través de intervenciones arquitectónicas contemporáneas que dialogan, directa o indirectamente, con su extraordinario legado histórico.