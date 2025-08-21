La CGH licita las obras de reparación del canal alimentador del embalse de Cornalvo

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha iniciado el expediente de contratación para la reparación del canal alimentador del embalse de Cornalvo. El plazo de ejecución previsto es de seis meses, con un importe máximo autorizado de 461.033,70 euros.

El expediente pretende la reparación del tramo inicial del canal alimentador del embalse de Cornalvo, en una longitud de 1.469,05 metros, desde la presa de las Muelas hasta el primer cruce con el camino de servicio, donde se recoge la mayor parte de las aportaciones de este embalse.

Estas actuaciones permitirán asegurar el buen estado de esta infraestructura hidráulica, impulsando el ahorro y mejorando la distribución del agua, informa en nota de prensa la CHG.

La presa de Cornalvo fue construida en el contexto de la romana Augusta Emerita, hacia el siglo II d.C. y encabeza la lista del Inventario de Presas Españolas 1986. Está situada en la cabecera del río Albarregas, pequeño afluente por la margen derecha del Guadiana, dentro del término municipal de Mérida y del Parque Natural de Cornalvo, que toma su misma denominación y al que se accede desde La Garrovilla (Badajoz).

Con 24 metros de altura total y 200 de longitud en coronación, en el pasado se le atribuía una capacidad máxima de 10,4 hectómetros cúbicos, que se ha corregido a la baja hasta los 3,13 hectómetros cúbicos que realmente es capaz de almacenar.