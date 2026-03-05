CCOO critica el "empeoramiento" de condiciones de las trabajadoras de limpieza en hospitales de Mérida y Almendralejo

El sindicato CCOO ha advertido de que las trabajadoras del servicio de limpieza de los hospitales de Tierra de Barros y de Mérida atraviesan "una situación profundamente preocupante" que afecta directamente a sus derechos laborales y a su bienestar físico y emocional.

Asimismo, en un comunicado de prensa, señalan que la empresa de las que dependen, ISS Facility Services, "lejos de dar soluciones, está tomando decisiones que empeoran el problema".

Según el sindicato, tras la celebración de un juicio por "solapamiento" con la empresa ISS Facility Services, la plantilla permanece "a la espera de una sentencia que determine con claridad su situación contractual y garantice el respeto a sus derechos".

CCOO del Hábitat critica que, en vez de adoptar una postura "prudente" mientras se resuelve el proceso judicial, la empresa ha tomado decisiones que están "impactando gravemente en las condiciones de trabajo".

En concreto, se ha procedido a la "retirada" de los descansos correspondientes tras cada cinco días consecutivos de trabajo, una medida que formaba parte de la organización habitual de la jornada y que resultaba "fundamental para la recuperación física y mental de la plantilla".

La supresión de estos descansos supone un "claro retroceso" en materia de conciliación y salud laboral. El entorno hospitalario es "especialmente exigente", en tanto que requiere "responsabilidad, atención constante y estabilidad emocional". La eliminación del tiempo de recuperación "no solo incrementa el estrés y la carga emocional de las trabajadoras, sino que también puede repercutir en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Para CCOO, en un contexto de "incertidumbre judicial", estas decisiones "unilaterales" se perciben como una "presión añadida y un posible abuso de poder en un momento de especial vulnerabilidad".

El sindicato sostiene que "muchas trabajadoras" manifiestan encontrarse "al límite físico y emocional". "No se trata únicamente de una cuestión organizativa, sino de dignidad, respeto y cumplimiento efectivo de derechos laborales básicos".

Por ello, CCOO exige la "restitución inmediata" de los descansos tras cinco días consecutivos de trabajo y el "respeto escrupuloso" a las condiciones laborales vigentes hasta que exista una resolución judicial firme.

Además, se reclama la apertura de un "diálogo real y transparente" con la representación legal de las trabajadoras y la garantía de que "no se adoptarán represalias ni medidas que agraven el conflicto".

Los hospitales son "servicios esenciales y su correcto funcionamiento depende del compromiso y la profesionalidad de sus trabajadoras", añade CCOO, que señala que "cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una obligación", y las trabajadoras de Tierra de Barros y Mérida "merecen estabilidad, respeto y condiciones dignas mientras se resuelve el proceso judicial".