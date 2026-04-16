La barriada San Albín de Mérida celebrará su Semana Cultural con los menores como protagonistas del 20 al 26 de abril

La Semana Cultural de la barriada de San Albín de Mérida, organizada por la asociación de vecinos de la zona, se celebrará del 20 al 26 de abril con actividades culturales, concursos, gastronomía, música, danza, flamenco y animación infantil.

El programa ha sido presentado este jueves por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, y el presidente del colectivo vecinal, Javier Peña, quienes han señalado que se trata de una iniciativa vecinal dirigida a la ciudadanía y, en especial, a los menores, que son el "futuro del barrio".

Entre las actividades destaca una conferencia impartida por la modista María José García sobre la elaboración de trajes romanos para Emerita Lvdica, que tendrá lugar el próximo 20 de abril a las 18,00 horas en el local social de la calle Legión V.

Al día siguiente, día 21 de abril, se presentará el libro 'Contra el olvido, memoria', del vecino de San Albín Justo Redondo, a partir de las 19,00 horas en el local social de la calle Legión V. Asimismo, el miércoles 22 tendrá lugar el tradicional concurso de cuatrola y dominó en la terraza del Bar Pizarro a las 20,00 horas.

El 23 de abril se celebrará el concurso de repostería en el local social, a las 17,30 horas, y seguidamente, a las 18,30 horas, se desarrollará el bingo participativo.

Por su parte, el fin de semana contará con atracciones infantiles durante todo el día en la calle Pizarro. Así, el viernes 24 a las 14,00 horas será el turno de la degustación de judías, por gentileza del Bar Carlos, en la calle Calderón de la Barca.

Asimismo, a las 18,00 horas habrá animación infantil a cargo de Yorik en la plaza Pizarro, y a las 20,30 horas se ofrecerá el 'Vino de honor' para socios y autoridades en el local social.

El pregón de la Semana Cultural, por su parte, estará a cargo del Dj Kino Romero en la plaza Pizarro, a las 22,00 horas, y, finalmente, a las 22,30 horas, habrá una actuación del Dúo Escala.

Ya el sábado 25 a las 12,00 horas la Policía Local de Mérida y el centro canino 'El Criador' de Cáceres realizarán una exhibición de la unidad canina. Asimismo, la charanga musical 'Tropicán' recorrerá las calles del barrio de 14,00 a 16,00 horas.

A las 19,00 horas, la escuela de flamenco 'Julita Báez' ofrecerá una actuación y a las 21,00 horas será el turno de 'En Guardia', un concierto tributo a los años 90. La jornada del sábado finalizará con un Dj a las 23,00 horas y todas ellas tendrán lugar en el escenario de la plaza Pizarro.

El programa concluirá el domingo 26 de abril con la exhibición de danza de la Academia Isadora a las 12,00 horas y, a las 13,00 horas, se procederá a la entrega de premios de la Semana Cultural, además de la entrega de regalos de la gran rifa del sábado, a las 14,00 horas en la plaza Pizarro.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha señalado que las semanas culturales son el "preludio de la actividad primaveral y veraniega, que se prolonga hasta octubre".

Asimismo, ha agradecido a las asociaciones vecinales y a sus juntas directivas "su labor desinteresada e impagable", y ha destacado "el papel de Javier Peña en la transmisión de las necesidades y demandas de la ciudadanía al Ayuntamiento de Mérida".

El presidente del colectivo vecinal, Javier Peña, ha señalado por su partes que la semana cultural "está preparada con ilusión y cariño gracias a la implicación de los vecinos, las pymes del barrio, los bares y los comercios".

Además, ha señalado que la participación es más alta tras el éxito de la edición anterior, dado que los vecinos "han mostrado su satisfacción y cariño de una semana cultural muy completa".

"El barrio estaba muerto y nosotros, poco a poco, estamos intentando impulsar la zona para que la gente vuelva a salir a la calle y nos transmita sus inquietudes, con el objetivo de ayudar en todo lo que podamos", ha concluido Peña.