El Ayuntamiento destinará más de 18 millones de euros a empleo, accesibilidad, deporte, barriadas y servicios públicos

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado la distribución de más de 18 millones de euros procedentes del remanente positivo de tesorería correspondiente al ejercicio 2025, una inversión que se destinará a seis grandes líneas de actuación dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía emeritense y ha sido aprobado en le pleno que tenía lugar hoy.

La primera de las actuaciones estará destinada al empleo. El alcalde ha destacado que Mérida lidera la reducción del desempleo en Extremadura, con un descenso del 45,6% desde 2015, pero ha subrayado que “mientras queden 4.232 vecinos y vecinas sin trabajo, este Ayuntamiento no descansará”. Por ello, una parte importante de estos fondos, 2,5 millones de euros, permitirá poner en marcha un plan que generará más de 200 empleos directos.

En materia de accesibilidad y atención a las personas con discapacidad, el Ayuntamiento impulsará nuevas actuaciones en diferentes puntos de la ciudad para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la movilidad urbana. Las inversiones llegarán a calles como Santa Lucía, San Juan, López Puigcerver y Dulce Chacón, además del Pasaje Rigoberta Menchú, la Plaza de la Corraleta, la conexión entre el MAM y la Ciudad de la Infancia o la Torre Albarrana par el acceso posterior al Teatro María Luisa.

“Hay más de 18.000 personas en Mérida que necesitan moverse por su ciudad sin obstáculos. Estamos construyendo una ciudad más accesible, más libre y más inclusiva”, ha afirmado el alcalde, quien también ha anunciado inversiones en tecnología asistida para personas con parálisis cerebral, ELA y otras discapacidades que requieren sistemas alternativos de comunicación.

Las instalaciones deportivas constituyen otro de los ejes de actuación. El Ayuntamiento renovará el césped artificial del campo de fútbol de María Auxiliadora y el campo de fútbol-7 de Las Abadías, además de crear nuevas instalaciones deportivas en las barriadas de La Paz y Nueva Ciudad.

“El deporte no es un lujo. Es salud, es convivencia y es futuro. Por eso seguimos mejorando y ampliando los espacios deportivos de nuestros barrios”, ha indicado Rodríguez Osuna.

Las inversiones también llegarán a las barriadas a través de actuaciones de mejora urbana centradas en acerados, pavimentación y renovación de firmes en zonas como Plantonal de Vera, San Juan, Santa Eulalia, La Antigua, La Calzada o Nueva Ciudad. “Seguimos arreglando las tripas de la ciudad, aquello que muchas veces no aparece en las fotografías pero que mejora la vida diaria de quienes viven en nuestros barrios”, ha explicado.

Otro de los apartados destacados será la financiación del servicio de autobús urbano gratuito. Durante 2025, el transporte público de la ciudad registró 1.677.627 viajeros, una cifra histórica que, según el alcalde, demuestra la utilidad de una medida que contribuye al ahorro de las familias emeritenses y favorece una movilidad más sostenible.

“Cada uno de esos viajes es dinero que no sale del bolsillo de una familia. Seguimos apostando por un modelo que entiende la movilidad como un derecho y no como un privilegio”, ha remarcado.

Por último, los fondos permitirán acometer actuaciones en edificios municipales, iluminación y seguridad vial. Entre ellas destacan la climatización de instalaciones como IFEME y el Economato, la mejora del alumbrado público y diversas intervenciones destinadas a reforzar la seguridad en la vía pública.

“Todas estas actuaciones comparten un mismo objetivo, que Mérida funcione mejor para todos y todas cada día. Este es el compromiso de este Ayuntamiento y de este alcalde; un compromiso no con los titulares, sino con las personas”, ha concluido Rodríguez Osuna.