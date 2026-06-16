Mérida se prepara para celebrar el Día Internacional del Yoga con una jornada de encuentro y bienestar

Mérida celebrará el próximo 20 de junio el Día Internacional del Yoga con una Jornada de Encuentro y Bienestar abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa, organizada por la Asociación de Yoga, Salud y Bienestar Samadhi Mérida con la colaboración del Ayuntamiento, ha sido presentada esta mañana en el Consistorio.

El delegado de Deportes, Antonio Marín, ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a esta propuesta y ha destacado que la jornada tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables, acercando a la población los beneficios físicos, mentales y emocionales que aporta la práctica del yoga.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Samadhi Mérida, Lorena Moreno, ha explicado que la actividad busca convertirse en una experiencia participativa, inclusiva y accesible para todas las personas, independientemente de su edad o experiencia previa. En este sentido, ha animado tanto a quienes practican yoga de forma habitual como a quienes deseen acercarse por primera vez a esta disciplina a participar en la jornada.

Asimismo, Marina Carmona, presidenta de la academia Wabi Sabi Mérida, ha subrayado la importancia de dedicar tiempo a la conexión con uno mismo, uno de los principios fundamentales del yoga y del bienestar integral que promueve esta práctica.

La Jornada de Encuentro y Bienestar dará comienzo a las 10:00 horas en el Parque de las Siete Sillas de Mérida, donde se desarrollarán diferentes actividades orientadas a la promoción de la salud, la relajación y el equilibrio personal en un entorno natural y abierto a toda la ciudadanía.