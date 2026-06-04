La Asociación Vecinal Jardín de Mérida celebra su I Semana Cultural con un amplio programa de actividades para todos los públicos

La Asociación Vecinal Jardín de Mérida celebrará del 8 al 14 de junio su I Semana Cultural y Feria, una iniciativa impulsada por la nueva junta directiva que nace con el objetivo de fomentar la convivencia, fortalecer el tejido asociativo y dinamizar la vida social del barrio a través de una programación pensada para todas las edades.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha querido destacar el importante trabajo realizado por la asociación para sacar adelante esta primera edición "acompañaremos a la nueva directiva de la Asociación Vecinal Jardín de Mérida, que del 8 al 14 de junio celebra su primera Semana Cultural. Han realizado un enorme esfuerzo para diseñar una programación para todas las edades y esperamos que haya una gran participación vecinal".

"Invitamos a todas las vecinas y vecinos de Mérida a acercarse a esta zona de la ciudad, a participar en las degustaciones, en los juegos populares y en todas las actividades previstas. La infancia tendrá un protagonismo especial y queremos que sean muchos los emeritenses que descubran esta nueva asociación vecinal y el trabajo que está desarrollando" ha señalado Fajardo

Finalmente, Susana Fajardo ha mostrado su deseo de que la semana cultural sirva para seguir fortaleciendo la entidad “esperamos que toda la vecindad de Jardín de Mérida disfrute de estos días de convivencia y que esta iniciativa contribuya a que la asociación siga creciendo en participación y número de socios".

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal, Jonatan García Menayo, ha destacado que “entre toda la directiva hemos conseguido reactivar esta asociación que llevaba varios años sin actividad y hemos puesto muchas ganas e ilusión para sacar adelante una semana cultural llena de diversión, actividades y concursos tradicionales”.

Programa de actividades

Durante toda la semana habrá cantina, atracciones de feria, hinchables y juegos populares para niños y adultos, creando un espacio de encuentro y convivencia para las familias del barrio.

Las actividades se desarrollarán en la calle Atenas, junto a la farmacia Oramba, y contarán con propuestas lúdicas, culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos.

La Semana Cultural y Feria está organizada por la Asociación Vecinal Jardín de Mérida, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Augusta Emerita" y el Ayuntamiento de Mérida.

Bajo el lema "Nuestro barrio, nuestra gente, nuestra fiesta", la asociación invita a toda la ciudadanía a sumarse a una celebración que pretende convertirse en una cita destacada dentro del calendario vecinal de la ciudad.