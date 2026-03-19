Alan Parsons celebrará en el Teatro Romano de Mérida los 50 años de The Alan Parsons Project

El STONE&MUSIC Festival ha anunciado a un nuevo artista internacional para su próxima edición: Alan Parsons actuará en el Teatro Romano de Mérida el 28 de junio. El músico y productor británico estará en la undécima edición del festival conmemorando los 50 años desde que iniciase su Alan Parsons Project. Antes de aquello ya había trabajado como ingeniero de sonido de bandas tan influyentes como The Beatles o Pink Floyd.

Alan Parsons es una figura clave en la historia de la producción musical, reconocido por su capacidad para fusionar tecnología y creatividad y por haber definido el sonido de varias generaciones. Entre sus composiciones más destacadas se encuentran éxitos como 'Eye in the Sky' o 'Sirius'.

Las entradas para su actuación, disponibles desde 38 euros, se pondrán a la venta el 20 de marzo, a las 10:00 horas. Se podrán adquirir en el portal oficial de entradas del festival (www.eventsentradas.com) y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta de 10:00 a 14:00 horas viernes y sábado, y de 17:00 a 20:00 horas durante la tarde del viernes. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en estos puntos de venta oficiales para evitar problemas.

Con Parsons ya son diez los artistas confirmados para la undécima edición del Stone. El cartel lo completan, de momento, HAUSER (5 jun), Sergio Dalma (6 jun), José Mercé (7 jun), Malú (12 jun), Pablo López (13 jun), Siloé (18 y 19 jun), Antoñito Molina (20 jun), Pablo Alborán (21 jun) y Ana Torroja (27 jun). Las entradas para todas sus actuaciones se pueden adquirir igualmente en la web oficial del festival.