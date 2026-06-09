La Junta de Extremadura recurrirá el auto del TSJEx que anula la modificación de los límites de la ZEPA de Valdecañas

La Junta de Extremadura recurrirá el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en relación con el Decreto 180/2025 que suspende cautelarmente la eficacia de la norma respecto de la ZEPA Embalse de Valdecañas.

En una nota de prensa, en la manifiesta su respeto a las decisiones judiciales, la Junta precisa que la resolución judicial "se limita a acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la norma respecto de la ZEPA Embalse de Valdecañas, sin pronunciarse sobre la validez del decreto".

Dicho decreto, añade, tiene por finalidad ajustar los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves en Extremadura mediante el empleo de cartografía digital y tecnología "más precisas". El objetivo es "corregir imprecisiones cartográficas derivadas de delimitaciones obsoletas, realizadas con una tecnología incomparable a la actual", añade.

La Junta de Extremadura continuará defendiendo que la "situación" de Marina Isla Valdecañas deriva de "esos errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran". Esta consideración, según el Ejecutivo regional, debe "prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos".

Finalmente, el gobierno extremeño, insiste en que "seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material".