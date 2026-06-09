La Junta defiende las cuentas para 2026, que dedicarán "cada céntimo a lo importante"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, que dedicarán "cada céntimo a lo importante".

Así se ha pronunciado Manzano en la presentación del proyecto de ley de PGEx para 2026 en la Asamblea de Extremadura, al que los grupos del PSOE y Unidas por Extremadura han presentado sendas enmiendas a la totalidad y que se someterán a votación este martes.

En su intervención, al consejera también ha expuesto que las cuentas ya se están ejecutando y arrojan las "mejores cifras de ejecución" de la última década, con un 34,5 por ciento a 31 de mayo, respondiendo de esta forma a las críticas de la oposición sobre el tiempo limitado que tendría la Junta para la ejecución de los presupuestos, que fueron registrados el pasado mes de mayo.

Así, ha incidido en que la ejecución media de los últimos diez años estaba en torno al 31,15 por ciento, mientras que en los gobiernos socialistas, en esta fecha "nunca llegaban" al 30 por ciento.

"Este gobierno trabaja 24/7, aunque sea estando en funciones y ejecuta el presupuesto y este presupuesto por supuesto que lo vamos a seguir ejecutando y vamos a seguir realizando nuestra fiscalidad justa", ha incidido.

MÁS DE 8.800 MILLONES

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 está dotado con un montante de 8.854 millones de euros, la cifra más alta de la historia en la región.

Los mismos han sido elaborados con una estimación de crecimiento del PIB del 1,9 por ciento y con un déficit de un 0,1 por ciento, y en ellos destaca, en palabras de la consejera, una política fiscal "justa" y no confiscatoria, a diferencia, ha dicho del anterior modelo socialista, que era un "auténtico infierno fiscal".

Así, ha dicho que, a día de hoy, la tarifa vigente del IRPF desde el 1 de enero del año 2023 tiene en los dos primeros tramos los tipos más bajos de todo el país, al 8 en el primero de los tramos y al 10 en el segundo de los tramos.

"Alto y claro, los contribuyentes de menor renta, los que pagan menos en España, son los extremeños", ha subrayado, además de poner de relieve que la "política fiscal justa" ha llevado a devolver 120 millones de euros a los contribuyentes extremeños desde la llegada de María Guardiola a la presidencia de la Junta.

"¿Y qué vamos a hacer este año?. ¿Qué vamos a hacer con este presupuesto? Dándole efecto retroactivo desde el día 1 de enero del año 2026. Pues ya lo saben, ¿no? Lo conocen muy bien. En esos dos primeros tramos estábamos situados en un 8 y en un 10. Repito, la tarifa más baja de toda España. Pues vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir siéndolo avanzando", ha incidido.

Por ello, ha recordado que se va a seguir reduciendo esos dos primeros tramos hasta situarlos al 7,75 en el primero y al 9,75 en el segundo.

Entre las medidas fiscales, la consejera extremeña, que ha hecho un repaso por las diferentes medidas puestas en marcha, se ha detenido en el Registro de Especial Vinculación, que permite la inscripción de personas sin parentesco directo para que, al fallecer el testador, puedan aplicarse las mismas bonificaciones fiscales del Impuesto sobre Sucesiones que los grupos de parentesco I y II.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Del mismo modo, en el repaso de las áreas del presupuesto para 2026, Elena Manzano se ha detenido de forma especial en las áreas de sanidad y educación, que recogen gran parte de los fondos, con 3.339 millones de euros para Salud y 1.620 millones para Educación

Por otro lado, también ha puesto en valor los 10,8 millones de euros consignados en las cuentas para seguros agrarios, el fondo de compensación agraria para estar "al lado" de los profesionales del sector primario o los 30 millones para promover la empresa agroalimentaria.

Del mismo modo, se ha referido a la construcción de 3.500 viviendas, a las ayudas dispuestas para la compra de vivienda y a la apuesta por las infraestructuras para paliar la realidad de Extremadura como una "isla rodeada de tierra" y donde se tiene a un gobierno estatal que "siempre mira a otro lado".

Por ello, ha expuesto la consejera de Hacienda que, "con mucho esfuerzo y con dinero extremeño", se va a avanzar en la mejora de las infraestructuras de la región.

Finalmente, Elena Manzano ha tenido palabras para los 48.121 empelados públicos de Extremadura, momento en el que ha recordado que se han estabilizado a 9.182 empleados y que, desde la llegada de Guardiola, se ha pagado 400 millones de euros en subidas salariales a los trabajadores de la administración autonómica.

También se ha referido a que las cuentas para 2026 contemplan una partida de 24,6 millones para abonar los 80 euros de subida mensual a los docentes y que los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y los Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) verán incrementada su jornada laboral hasta el 100 por cien el curso 2026-2027.

OPOSICIÓN

En el pleno de hoy, la Asamblea de Extremadura debatía las dos enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos extremeños del 2026 registradas por el Grupo Parlamentario Socialista y desde Unidas por Extremadura. Son dos enmiendas a la totalidad que nacían muertas, merced a la mayoría absoluta que ostentan en la cámara regional los grupos que sustentan al gobierno de coalición de la Junta de Extremadura, PP y Vox.

El líder socialista Álvaro Sánchez Cotrina, ofrecía aprobar las cuentas, si Guardiola prescindía de los consejeros de Vox y recoge el guante sobre 7 pactos ofrecidos en diversas materias como sanidad, educación y vivienda. Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, aseguraba que estas cuentas, sí que son ideológicas y que suponen una declaración de guerra contra la mayoría social en Extremadura. Unas cuentas, además cínicas que ocultan nuevos chiringuitos como el anunciado instituto del mestizaje criticaba.