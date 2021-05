Importante descenso de casos de coronavirus en una nueva jornada sin fallecidos aunque suben los ingresos hospitalarios

Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 41 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo cual supone un importante descenso con respecto a los 93 notificados este sábado. Son 52 positivos menos, en una jornada donde no se ha producido ningún fallecimiento, por lo que la cifra de víctimas desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.761. En los hospitales extremeños hay ingresadas 50 personas, cinco más que en la jornada anterior, 13 de ellas en UCI, cifra que no varía. Además, se han dado 23 altas. En cuanto a la incidencia acumulada, continúa bajando y se sitúa en 81 casos a los 14 días, y en 42 a los siete. Además, se notifica un brote en Badajoz, con cuatro casos y siete contactos, y no se cierra ninguno.