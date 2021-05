Importante descenso de casos de coronavirus en una jornada sin fallecidos pero con un repunte de ingresos hospitalarios

Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 52 casos positivos de coronavirus, lo cual supone un importante descenso frente a los 62 notificados el pasado sábado. Además, no ha hay que lamentar fallecidos. No obstante, se ha producido un repunte de ingresos en los hospitales, hasta los 55, seis más, de los cuáles 13 se encuentran en las UCI, que son tres más. Además, se han dado 38 altas. En cuanto a los brotes, no se cierra ninguno y se declaran cuatro, uno en Puebla de la Calzada con cuatro positivos y 20 contactos, dos en Badajoz con 7 y 4 positivos y 11 y 27 contactos, respectivamente, y uno en Mérida con 7 positivos y 45 contactos. La evolución de la incidencia acumulada a los 14 días en Extremadura es favorable, de modo que se sitúa en 91 casos a los 14 días. Según destacan desde el SES, eso permite una razón de tasas de 0,42, lo que significa que la frecuencia de la infección irá en claro descenso. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales estudia elevar el nivel de alerta en el área de salud de Plasencia debido a su incidencia acumulada, que es más del doble que la media regional. En esta zona se dispara hasta los 225 casos a los 14 días. Los últimos datos de contagios difundidos notifican en el área de Plasencia 28 positivos, con lo que aglutina más de la mitad del total de la comunidad autónoma. Se debe al incremento de casos en el Valle del Ambroz, en Piornal y en Jaraíz de la Vera. Ante esta situación del Área de Salud de Plasencia, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Servicio Extremeño de Salud piden "responsabilidad" a la ciudadanía y "comienzan a estudiar subir el nivel de alerta al 2 o al 3 y que conlleva la aplicación de restricciones más duras que las actuales.