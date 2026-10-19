Herido grave un hombre tras caerse conduciendo un quad en Llera

Un hombre ha resultado gravemente herido tras sufrir una caída cuando conducía un quad en la localidad de Llera, en la provincia de Badajoz, suceso tras el que ha tenido que ser trasladado a un hospital.

Tras el accidente de tráfico, sobre el cual ha informado Emergencias 112 de Extremadura, el varón --del que no ha trascendido la edad-- ha sido trasladado al hospital de Llerena "en estado grave".

En respuesta al siniestro, se ha movilizado la Unidad Medicalizada de Emergencias ubicada en la localidad de Azuaga (Badajoz), del Área de Salud de Llerena-Zafra. Asimismo, se ha activado a personal del punto de atención continuada (PAC) de Llerena, así como a agentes de la Guardia Civil.