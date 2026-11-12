Guardiola afirma que las cooperativas son "una manera de entender Extremadura" y pide que puedan competir en igualdad

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha señalado que para su gobierno las cooperativas agroalimentarias no son "un sector más", sino "una manera de entender Extremadura" porque, además de incrementar sus resultados empresariales y el de los agricultores que las conforman, también están manteniendo la población en el mundo rural.

"Cuando una cooperativa crece no solo está creciendo su cuenta de resultados que ya es importante, es que están haciendo crecer a pueblos enteros", ha señalado la presidenta extremeña, durante su intervención en el acto con motivo del 25º Aniversario de Tomates del Guadiana Sociedad Cooperativa, en Don Benito.

Una entidad que ha puesto como ejemplo de transformación de la economía y de un sector que está, ha dicho, y seguirá estando "en el centro" de las políticas de desarrollo territorial de la Junta de Extremadura, porque estos 25 años dejan como gran lección que "cultivar es absolutamente imprescindible pero no basta, y Extremadura no se puede conformar con producir aquí y ver como el valor se lo llevan otros".

COMPETIR "CON LAS MISMAS REGLAS"

La dirigente regional ha subrayado el trabajo que hay detrás de estos 25 años de trayectoria de una cooperativa que se ha convertido en la mayor transformadora de tomate de toda Europa, al tiempo que ha subrayado que este esfuerzo "no puede estar chocando permanentemente con decisiones que se toman alejadas del campo".

Por ello, comparte con el presidente de la entidad, Domingo Fernández, que "no se puede pedir a nuestros agricultores que sean competitivos y a su vez quitarles las herramientas que les permiten ser competitivos".

Guardiola, que ha remarcado que el gobierno extremeño ha sido "muy reivindicativo" con el ministro del ramo, Luis Planas, y que así se lo pedirá también "a quien esté", ha reclamado que los agricultores extremeños puedan utilizar los productos fitosanitarios que necesita el tomate y además que se puedan aplicar "en las condiciones que de verdad se puedan usar en el campo".

En esta misma línea, ha abogado por la modificación de la ley de la cadena alimentaria porque "el problema del precio de tomate no se puede estar repitiendo cada año"; así como exige reciprocidad, porque si al productor extremeño "se le están exigiendo los más altos estándares ambientales y sanitarios, lo justo es que los productos que vengan de fuera cumplan los mismos requisitos".

También apuesta por la aplicación de las cláusulas de salvaguardia si la importación de esos productos provoca un "hundimiento" en los precios de los extremeños. "Nosotros no pedimos ningún privilegio, estamos pidiendo cuestiones de sentido común, poder competir con las mismas reglas".

EL TOMATE DE ESPAÑA ES EL DE EXTREMADURA

En su intervención ha dado las gracias a todos los trabajadores de la entidad, con especial atención a la labor desempeñada por Celia Santos y Domingo Fernández desde sus comienzos en junio de 2002 hasta la actualidad, con una fábrica que, tras la última ampliación, es capaz de procesar 400.000 toneladas de tomates frescos al año y transformar 8.200.000 kilos al día.

Cifras que sitúan a Tomates del Guadiana como la "primera fábrica de Europa en capacidad productiva diaria". "La primera fábrica de Europa y está aquí en Extremadura", ha remarcado Guardiola.

Y es que, el tomate de industria es el principal cultivo hortícola de la comunidad, donde se produce el 80 por ciento del tomate de España, con más de 2.000 millones de kilos. Por tanto, "cuando alguien habla del tomate español, en realidad está hablando del tomate extremeño".

INICIATIVA DE UN "GRUPO DE ATREVIDOS"

Por su parte, el presidente del Consejo Rector de Tomates del Guadiana, Domingo Fernández, ha realizado en su intervención un resumen de los 25 años de trayectoria de la sociedad cooperativa, momento en el que ha recordado que un "grupo de atrevidos" a los que llamaron "locos" decidieron echar números y ver hasta dónde podrían llegar.

"Éramos competencia para todo lo que estaba ya funcionando. Y no pudimos ver fábricas en Extremadura, con todas las que hay, nos tuvimos que ir a Italia"", ha asegurado, tras lo que empezó una "carrera contrarreloj", toda vez que la cooperativa se constituyó en verano de 2001, en enero ya se estaban levantando los primeros cimientos y en agosto se estaba "haciendo tomate".

También se ha referido a que en los inicios se contaba con unos 60 socios y, en la actualidad, se llega a los casi 300. "Pusimos un concentrador para hacer 1,8 millones de kilos al día, hoy hemos hecho cinco ampliaciones y hacemos ya 8 millones de kilos al día fabricados", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que el tomate era un cultivo hace 25 años que tenía "muchos problemas" para poderse contratar y hacersr, mientras que hoy en día, se ha estabilizado y no cuenta con "grandes problemas". "Nuestros agricultores ya en enero saben el tomate que van a poder sembrar y incluso a los precios", ha dicho.

Tras ello, el presidente del Consejo Rector de Tomates del Guadiana ha aludido al hito de crear una sección de fruta aparte del tomate, ya que Extremadura tenía algo más de una quincena de centrales hortofrutícolas y el año que había una granizada el producto "se quedaba en los árboles".

Tras ello, ha aludido a que en 2011 surgió otro problema en Extremadura con Carcesa, que reunía a marcas como Apis y Fruco, y que fue finalmente rescatada tras entrar en concurso de acreedores. "La verdad es que hoy las marcas Apis y Fruco las tenemos en 60 países vendiéndolas ya y en España en rodas las grandes cadenas estamos también", ha puesto en valor.

"Después de 25 años podemos asegurar que, además de tener la fábrica pagada, nuestros agricultores son los que más caro han cobrado el tomate de toda Extremadura", ha reseñado, además de confesar que su "mayor satisfacción" es que las familias que forman parte hayan podido adquirir un nivel de vida mejor del que tenían.

Finalmente, en cuanto a las demandas del sector del tomate, se ha referido a que existen productos fitosanitarios no autorizados en España y que sí usan los productores de Portugal e Italia, que son competidores, a lo que ha unido los controles.

"No nos importa que haya controles de calidad, pero que no haya competencia desleal", ha planteado. "En Extremadura somos líderes en tomate, el 80 por ciento del tomate de España se hace en Extremadura. No podemos permitirnos el lujo de que este cultivo, ya tenemos otros con problemas, pero que este cultivo no pueda seguirse cultivando en Extremadura", ha remarcado.