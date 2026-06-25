El gasto medio por hogar alcanza los 28.939 euros en 2025 en Extremadura, un 7,6% más

El gasto medio por hogar alcanzó en 2025 los 28.939 euros en Extremadura, lo que supone un incremento del 7,6 por ciento respecto del año anterior, y se sitúa muy por debajo de la media nacional, que está en 35.101 euros.

En el caso del gasto medio por persona, en Extremadura se situó en los 12.346 euros en 2025, el importe más bajo de país a pesar de registrar un incremento del 8,3 por ciento respecto al año anterior, mientras que la media nacional está en 14.066 euros, según la 'Encuesta de Presupuestos Familiares' publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a estos datos, los hogares extremeños destinaron el 29,45 por ciento de su gasto a 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles', lo que supone un 10,4 por ciento más que en 2024; el 17,46 por ciento se destina a 'Alimentos y bebidas no alcohólicas', un 11,7 por ciento más que en el año anterior, y el 11,7 por ciento a 'Transporte', una 11,6 por ciento respecto a 2024.

Así, y atendiendo a la fuente principal de ingresos de los hogares extremeños, el 46,95 por ciento del gasto se registró en hogares con 'Trabajo por cuenta ajena'; le sigue las 'Pensiones, subsidios y otras prestaciones e ingresos regulares' con un 36,66 por ciento, y 'Trabajo por cuenta propia y rentas de la propiedad y del capital' con el 16,39 por ciento de los casos.