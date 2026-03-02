Extremadura ampliará su oferta educativa con una nueva especialidad de Danza Española con un itinerario en flamenco

El Portal de Transparencia ha publicado este lunes el proyecto de decreto de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por el que se modifica el decreto 140/2012, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de danza en Extremadura, para incorporar la especialidad de Danza Española con itinerario en Flamenco en los dos últimos cursos.

Esta novedad permitirá al alumnado acceder a una formación más completa y adaptada a la diversidad de estilos del repertorio dancístico español.

La nueva especialidad permitirá al alumnado recibir una formación integral en Danza Española, que abarca disciplinas como la escuela bolera, la danza estilizada y el folklore, e intensificar su especialización en Flamenco durante los dos últimos cursos. De esta manera se favorece una preparación más específica, orientada tanto a la creación artística como a la futura inserción profesional, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El diseño de esta nueva especialidad ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un grupo de docentes de los Conservatorios de Danza y Música que ha elaborado y estructurado las enseñanzas específicas necesarias para su puesta en marcha, garantizando un currículo riguroso, especializado y ajustado a las necesidades del alumnado.

La implantación de esta nueva especialidad se llevará a cabo mediante la modificación del Decreto 140/2012, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de danza en Extremadura, con el fin de actualizar y adecuar la oferta formativa a la realidad artística actual y a la creciente demanda del alumnado.

La medida contribuirá también a ampliar las oportunidades formativas en la región, permitiendo que el alumnado acceda a una formación especializada sin tener que desplazarse a otras comunidades autónomas.

La especialidad de Danza Española con itinerario flamenco representa un avance significativo para las enseñanzas profesionales de danza en Extremadura, ampliando la oferta educativa disponible y contribuyendo al enriquecimiento cultural de la comunidad autónoma.