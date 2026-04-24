Emerita Lvdica programará más de 174 actividades que se desarrollarán del 18 al 24 de mayo

La XVI edición de Emerita Lvdica, que se celebrará del 18 al 24 de mayo, se consolida como uno de los grandes eventos culturales y turísticos del país y con una programación que, en palabras del alcalde Antonio Rodríguez osuna “crece cada año en ambición, calidad y capacidad de atraer visitantes”.

Rodríguez Osuna ha subrayado que “Emerita Lvdica es una de las mejores expresiones de lo que somos como ciudad: historia viva, participación y orgullo colectivo”, recordando que en la pasada edición se superaron los 150.000 asistentes. “No hablamos solo de cifras, hablamos de una ciudad volcada, de calles llenas y de una experiencia única que no se puede vivir en ningún otro lugar”, ha añadido.

El alcalde ha incidido en el impacto económico del evento, destacando que “durante estos días Mérida multiplica su actividad turística, hostelera y comercial, generando oportunidades y empleo”, al tiempo que ha señalado que “seguimos trabajando con determinación para que Emerita Lvdica obtenga el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional”. Para ello, una vez se cumplan los cinco años de la declaración regional, el próximo 2027, se presentará el expediente que según el alcalde “será resuelto pronto”.

Bajo el lema “Mérida, donde Roma sigue viva”, la ciudad se transformará de nuevo en Augusta Emerita con más de 175 actividades y cuatro grandes espacios de recreación permanente, Foro Romano, Alcazaba, Parque de las Méridas del Mundo y Morerías.

“Hemos diseñado una programación pensada para todos los públicos, con rigor histórico pero también con un carácter didáctico, participativo y accesible”, ha explicado Rodríguez Osuna, quien ha querido poner en valor “el trabajo imprescindible de asociaciones, colectivos y ciudadanía, auténticos protagonistas de esta fiesta”.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Martes 19 y miércoles 20 de mayo, representación de “Octavia soy yo” en el Teatro Romano (10:30 horas), con participación de centros educativos.

Jueves 21 de mayo: Carrera de Cuádrigas en el Circo Romano (11:30 horas), uno de los grandes espectáculos populares del programa, y representación de “Las Avispas” en el Teatro Romano (21:30 horas).

Viernes 22 de mayo: representación de “La Aparición” en el Teatro Romano (22:30 horas), en colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico.

Sábado 23 de mayo: doble sesión de gladiaturas en el Anfiteatro (20:00 y 22:30 horas), recreando con rigor histórico los combates romanos.

Domingo 24 de mayo: concierto de clausura “Una de Romanos” en el Teatro Romano (20:30 horas), con la participación de la Joven Orquesta de la Ciudad de Mérida, Banda de Música, Coro Caesar y academias de danza.

Junto a estas citas, el programa se completa con actividades culturales, formativas, gastronómicas y experiencias inmersivas que convierten a Emerita Lvdica en un evento “cada vez más completo y abierto a toda la ciudadanía”.

El alcalde ha concluido con una invitación directa “a emeritenses y visitantes a vestirse de romano, a salir a la calle y a ser parte de esta historia. Porque durante esos días, Mérida no recuerda Roma, Mérida es Roma”.