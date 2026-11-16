'DualEx' la nueva plataforma que facilita el contacto entre empresas y los centros educativos

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha presentado DualEx, una plataforma que facilita el contacto entre empresas que necesitan profesionales y los centros educativos con alumnado formado o en formación para realizar sus estancias formativas en empresas o poder ser contratados. Ha explicado que además de la enseñanza "la importancia que le estamos dando desde la Consejería a nuestra formación profesional, tiene un objetivo claro, buscar la empleabilidad. A la vez que ayudamos a las empresas a encontrar esa mano de obra que muchas veces les cuesta, nuestros alumnos, una vez que se formen, encuentren esa empleabilidad".

Valencia también ha hecho hincapié en que la formación profesional está en continua evolución por lo que debe actualizarse de la mano del tejido productivo de nuestra región. "Desde la Dirección General de Formación Profesional están planteando una estrategia que es visitar los centros, visitar todas las empresas de la zona y poder conectarlos".

La empresa Ondupak, con sede en Almendralejo y también con sede en Navalmoral de la Mata, ha formado durante el curso pasado alumnos de 10 centros educativos, 17 alumnos en sus instalaciones de Almendralejo y 13 en Navalmoral de la Mata. Procedían de diferentes ciclos como gestión administrativa, mecatrónica, prevención de riesgos laborales o desarrollo de aplicaciones web.

Por su parte, el director general de Formación Profesional, Alberto Luján, ha añadido que "la nueva ley de formación profesional cambia el paradigma, en tanto que se hace a la empresa copartícipe de esta formación y dentro de ese cambio de paradigma una parte de la formación se desarrolla exclusivamente dentro de la empresa". Luján ha recordado que esta plataforma es para nuevas necesidades, demandas u ofertas que no están cubiertas actualmente. "Ya hay 80 empresas que han publicado sus necesidades en el portal y más de 1.500 demandas de alumnado para intentar cubrir las necesidades extras. Aquellas empresas o aquellos centros educativos que ya trabajan habitualmente con empresas o centros educativos lo siguen haciendo de forma normal".

En este sentido, el director de Ondupack Almendralejo y Navalmoral de la Mata, Fernando Tolosa, ha detallado que "en los últimos cuatro años hemos triplicado los alumnos que tenemos en práctica. Hemos pasado de 13 alumnos en el 2023, de los cuales contratamos a siete, a 36 personas el año pasado, con una tasa de contratación de más de quince personas. Es decir, triplicamos los alumnos en práctica y seguimos manteniendo el porcentaje de contratación".