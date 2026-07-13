El 'Valcorchero Extreme Trail' de Plasencia se incorpora al circuito internacional

La segunda edición del 'Valcorchero Extreme Trail', que se celebrará el próximo 8 de noviembre en Plasencia (Cáceres), se incorporará este año al circuito internacional UTMB Index, lo que permitirá a los participantes que completen la prueba obtener puntuación oficial para acceder a las competiciones de la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

La prueba, organizada por el Club de Atletas Populares con la colaboración del Ayuntamiento de la capital del Jerte, será además la encargada de clausurar la Copa de Extremadura de carreras por montaña y acogerá la entrega de premios del circuito autonómico.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha destacado en rueda de prensa la consolidación de esta cita deportiva, que afronta su segunda edición tras la buena acogida de su estreno, y ha subrayado el impacto turístico y económico que genera para la ciudad.

Por su parte, el presidente de Atletas Populares, Andrés González, ha explicado que el Valcorchero Extreme Trail será la primera prueba del circuito de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) que se disputa en un entorno urbano de más de 10.000 habitantes y ha señalado que la incorporación al UTMB Index constituye la principal novedad de esta edición.

La organización estima que la prueba generará un impacto económico de unos 200.000 euros en la hostelería, el comercio y otros servicios locales, y ha limitado la participación a 340 corredores distribuidos entre una modalidad de iniciación de 13 kilómetros y otra de 22 kilómetros, esta última puntuable para el UTMB Index y para la Copa de Extremadura.

Las inscripciones, abiertas desde el pasado 3 de julio, han registrado ya un centenar de participantes en las primeras 48 horas, con corredores procedentes de quince provincias españolas, además de Portugal y Francia.

La carrera se desarrollará íntegramente en el paraje natural de Valcorchero bajo criterios de sostenibilidad, con un sistema de avituallamiento sin plásticos y medidas dirigidas a garantizar la conservación del entorno.