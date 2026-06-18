España, Serbia, Francia y Alemania disputarán en Cáceres el Torneo Internacional de Baloncesto U16

Cuatro de las grandes potencias europeas del baloncesto base como son España, Francia, Serbia y Alemania, participarán en el Torneo Internacional de Baloncesto U16 Masculino que se celebrará en Cáceres del 21 al 23 de julio, en el Pabellón Multiusos, en el marco del título de Ciudad Europea del Deporte 2026 que ostenta la capital cacereña.

La selección española estará compuesta con una base de 16 jugadores, entre los que se encuentra el cacereño Bruno León, del Sagrado Corazón, y la competición se desarrollará en formato liguilla con dos partidos diarios.

El martes 21 de julio abrirán el torneo Serbia y Francia a las 17,30 horas, mientras que España se medirá a Alemania a las 20,00 horas. El miércoles, día 22, jugarán Francia y Alemania a las 17,30 horas y España se enfrentará a Serbia a las 20,00 horas. La última jornada, el jueves 23 de julio, se enfrentarán Serbia y Alemania a las 17,30 horas y cerrará el torneo el esperado España-Francia a las 20,00 horas.

El torneo servirá como preparación para el Campeonato de Europa U16 que se celebrará en Oradea (Rumanía), del 7 al 15 de agosto, por lo que la cita en Cáceres será "una oportunidad única para ver en acción a algunas de las futuras estrellas del baloncesto europeo".

Así lo ha señalado la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, que ha presentado el torneo acompañada por el diputado provincial de Deportes, Pablo Miguel López; el secretario de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jorge Santos; el coordinador de Formación de Selecciones Masculinas de la Federación Española de Baloncesto, Paco Redondo; y el director general de Deportes, Santiago Amaro, los cuales han destacado la colaboración entre las instituciones y han animado a los cacereños y cacereñas a que asistan a los encuentros.

Rodríguez ha destacado que se trata de "una cita deportiva de primer nivel que vuelve a situar a Cáceres como referente en la organización de grandes eventos y que consolida nuestra capitalidad deportiva con competiciones de máximo nivel".

"Estamos hablando de cuatro grandes potencias del baloncesto base europeo", ha dicho, al tiempo que ha destacado especialmente la presencia de Serbia, vigente campeona de Europa de la categoría, lo que "garantiza un espectáculo deportivo de altísimo nivel y una competición de máxima exigencia".

Rodríguez ha incidido en que "este tipo de competiciones no solo tienen un valor deportivo incuestionable, sino que generan un importante retorno económico y turístico para la ciudad, con la llegada de delegaciones, técnicos, familiares y aficionados".

La concejala ha animado a la ciudadanía a asistir al Pabellón Multiusos, recordando que la entrada será libre y que todos los encuentros podrán seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto. "Con este torneo, Cáceres continúa reforzando su programación como Ciudad Europea del Deporte 2026 y su apuesta por atraer eventos nacionales e internacionales de primer nivel", ha subrayado.