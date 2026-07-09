La Pre-Copa del Mundo de Parapente se celebra en el Pico Pitolero de Cabezabellosa del 14 al 18 de julio

El Pico Pitolero de Cabezabellosa (Cáceres) --situado a 1.352 metros de altitud-- acogerá, del 14 al 18 de julio, la Pre-Copa del Mundo de Parapente, junto a una prueba de la Liga Nacional, que atraerá a pilotos procedentes de España, Bélgica, Francia, Polonia, Portugal o Noruega. De momento, se han inscrito en la competición internacional unos 80 pilotos y se espera alcanzar los 110 participantes.

De esta forma el Pico Pitolero se consolida como uno de los grandes escenarios de vuelo libre al dar un salto cualitativo con esta prueba a nivel internacional, organizada por el Club Fly Badajoz con el apoyo del Ayuntamiento de Cabezabellosa y la Diputación de Cáceres.

Así lo ha explicado la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, durante la rueda de prensa de presentación de estas pruebas, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa de Cabezabellosa, María de los Ángeles Talaván, y el presidente del Club Fly Badajoz, Carlos Palacios.

En su intervención, la diputada ha recordado que el Pico Pitolero y Cabezabellosa constituyen uno de los mejores lugares para la práctica de parapente en la provincia de Cáceres. Del mismo modo, ha subrayado la capacidad de los eventos de este calibre para impulsar el tejido económico en entornos rurales.

"Este es el cuarto año de celebración de esta competición por lo que hablamos con datos sobre la mesa sobre el retorno económico directo que supone para las economías locales este tipo de pruebas es enorme", ha resaltado Martón, que ha animado a locales y visitantes de la comarca a ser partícipes de "este espectáculo visual en un enclave paisajístico de gran belleza".

Por su parte, y en la misma línea, la alcaldesa ha visibilizado el impacto de esta prueba deportiva en la economía local, sobre todo tras el incendio del verano pasado, por lo que "será un revulsivo para que negocios, tiendas, bares o alojamientos rurales puedan crecer". Talaván ha explicado, igualmente, que las pistas de despegue no se vieron afectadas por el incendio forestal y en todo caso, a la fecha, toda laza zona se encuentra totalmente recuperada.