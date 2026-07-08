Un centenar de equipos y unos 2.000 jugadores disputarán el Extremadura Open de Alburquerque de Balonmano Playa

Un total de 100 equipos tanto de España como de Portugal participarán del 9 al 12 de julio en el Extremadura Open Alburquerque XIII Memorial 'Manuel Álvarez Hurtado' de Balonmano Playa, que se celebrará en las pistas municipales del Risco de San Blas de esta localidad pacense con unos 2.000 jugadores y la estimación de que pasen por estas instalaciones unas 5.000 personas.

Organizado desde el año 2013 por la Asociación Deportiva José María Pámpano, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y el Club Balonmano Alburquerque, este torneo es el más longevo de la disciplina en la región, además de ser pionero en la promoción y práctica de esta modalidad deportiva en la comunidad.

Incluido en el European Beach Tour, se trata de una prueba puntuable para el circuito europeo de balonmano playa, así como en el XI Circuito Territorial Extremeño de balonmano playa que organiza la Federación Extremeña de Balonmano.

Esta edición, por tercer año consecutivo, se marca como prueba clasificatoria en todas sus categorías para uno de los Arena1000 del Arena Handball Tour 2027, organizado por la Real Federación Española de Balonmano, mientras que por quinto año se completa en la jornada del jueves con el 'Kids Day', lúdica y dedicada a la promoción, divulgación e iniciación de la disciplina en las categorías de benjamines y alevines con la participación de 10 equipos.