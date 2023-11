Más de 300 niños y niñas jugarán a rugby internacional durante el sábado en Cáceres

Comienzan las jornadas de categorías infantiles de rugby en Extremadura de esta temporada 2023/24 y lo hacen con una novedad. Se trata de unos JUDEX internacionales ya que contarán con la asistencia del club Centro Desportivo Universitario de Lisboa. Además, participarán en la jornada Ciencias de Sevilla y Salamanca RC, que se enfrentarán al combinado extremeño de los distintos clubes de la región.

En la actualidad son siete los municipios que cuentan con un club de rugby en Extremadura: Cáceres, Badajoz, Plasencia, Don Benito, Villafranca de los Barros, Mérida y Zafra. Durante la jornada, que tendrá lugar en el campo de rugby El Cuartillo, en Cáceres, los más de 300 niños y niñas ya inscritos jugarán partidos de acuerdo a su categoría, comenzando por los sub-14 a las 09:30 y continuando durante toda la mañana.

Desde la Federación de Rugby de Extremadura se invita a todos los niños y niñas y padres y madres que quieran conocer y probar este deporte ya que se trata de una jornada de puertas abiertas en la que monitores de todos los clubes guiarán juegos y actividades para todos los niños que se acerquen al campo.

Si bien, el rugby es todavía un deporte minoritario en España y también en la región, cada vez son más los niños, niñas y adultos que deciden probar este deporte.

Los valores: respeto, solidaridad, pasión, disciplina e integridad, son quizás, lo que más mueve a padres y madres a que sus hijos prueben el rugby. Lo importante es que lo prueben, darles opciones a los niños de conocer otros deportes. Luego, una vez que lo prueban, los hay que siguen y los hay que no. Nos cuenta Aurora Caprita, presidenta la Federación extremeña de rugby. No hay tantas lesiones como parece. Cuando no lo conoces y lo ves desde fuera, parece que los golpes son fuertes y se hacen daño pero que va. Los niños aprenden a jugar, a caer y a placar y apenas hay lesiones importantes.