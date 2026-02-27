Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Hortaleza (sábado 28 de febrero, 16:30h)
Unión Adarve-Badajoz (sábado 28 de febrero, 16:30h)
Rayo Alcobendas-La Cruz Villanovense (domingo 1 de marzo, 12h)
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Extremadura (sábado 28 de febrero, 16h)
Ciudad de Plasencia-Don Benito (sábado 28 de febrero, 16:30h)
Hispanolusa-Vedruna Cáceres (sábado 28 de febrero, 16h)
Diocesano B-Moralo (sábado 28 de febrero, 18:30h)
Badajoz B-Fuente de Cantos (sábado 28 de febrero, 16h)
Villafranca-Flecha Negra (sábado 28 de febrero, 12:30h)
Zafra-Cacereño (sábado 28 de febrero, 17:30h)
San Roque-Don Bosco (sábado 28 de febrero, 16h)
Santa Amalia-Mérida (sábado 28 de febrero, 17:30h)
Tercera RFEF Femenina
La Roca-SportExtremadura B (domingo 1 de marzo, 12h)
Primera RFEF Masculina
Celta Fortuna-Mérida (sábado 28 de febrero, 16:15h)
Cacereño-Unionistas Salamanca (sábado 28 de febrero, 16:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Lorca (domingo 1 de marzo, 12h)
Coria-San Sebastián de Los Reyes (domingo 1 de marzo, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Gévora-Calamonte (domingo 1 de marzo, 17:30h)
Azuaga-Puebla de la Calzada (domingo 1 de marzo, 12:15h)
Santa Amalia-Jaraíz (domingo 1 de marzo, 17:30h)
Don Benito-Montehermoso (domingo 1 de marzo, 17h)
Villafranca-Villanovense (domingo 1 de marzo, 12h)
Moralo-Llerenense (domingo 1 de marzo, 13h)
Montijo-Badajoz (domingo 1 de marzo, 12h)
Pueblonuevo-Jerez (domingo 1 de marzo, 17h)
Diocesano-Cabeza del Buey (domingo 1 de marzo, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Trujillo (domingo 1 de marzo, 12h)
Malpartida-Torreorgaz (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Moraleja-Piornal (domingo 1 de marzo, 17h)
Ciudad de Plasencia-Cabezuela (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Talayuela-Chinato (domingo 1 de marzo, 17h)
Torrejoncillo-Moralo B (domingo 1 de marzo, 17h)
Amanecer-UP Plasencia (domingo 1 de marzo, 17h)
Grupo 2
San Jorge-Valverdeño (domingo 1 de marzo, 17h)
Lobón-Valdebótoa (domingo 1 de marzo, 12:30h)
La Garrovilla-Sanvicenteño (domingo 1 de marzo, 12h)
Badajoz B-Talavera (domingo 1 de marzo, 16h)
Villar del Rey-Guadiana (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Cheles-Barbaño (domingo 1 de marzo, 17h)
Valdelacalzada-Hernando de Soto (domingo 1 de marzo, 17:30h)
Grupo 3
Quintana-Gimnástico Don Benito (domingo 1 de marzo, 17h)
Athetic Valle-Peleño (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Castuera-Zarceño (domingo 1 de marzo, 12h)
Monterrubio-Hernán Cortés (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Almoharín-Campanario (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Valdivia-Talarrubias (domingo 1 de marzo, 17:15h)
Miajadas-Guareña (domingo 1 de marzo, 12h)
Grupo 4
Belenense-Usagre (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Gran Maestre-Oliva (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Fuente de Cantos-La Estrella (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Bienvenida-San Serván (domingo 1 de marzo, 12:45h)
Torremejía-Aceuchal (domingo 1 de marzo, 19:30h)
Mérida Promesas-Zafra (domingo 1 de marzo, 13h)
Don Álvaro-Solana (domingo 1 de marzo, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Valdefuentes (domingo 1 de marzo, 12;30h)
Amanecer B-Nuevo Cáceres (domingo 1 de marzo, 12h)
Aceituna-Tiétar (domingo 1 de marzo, 17h)
Hervás-Ciudad de Plasencia B (domingo 1 de marzo, 16:30h)
El Batán-Brocense (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Jerte-Cañaveral (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Las Hurdes-Navaconcejo (domingo 1 de marzo, 17h)
Grupo 2
Esparragosa-Madroñera (domingo 1 de marzo, 12h)
La Haba-Casas de Don Pedro (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Puebla de Alcocer-Malpartida (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Herrera-Madrigalejo (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Ilipense Zalamea-Orellana (domingo 1 de marzo, 17:30h)
Palazuela-Metelinense (domingo 1 de marzo, 12:15h)
San Bartolomé-Fuenlabrada (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-San Roque (domingo 1 de marzo, 17:30h)
Obandina-Don Bosco (domingo 1 de marzo, 16h)
Villanueva del Fresno-La Roca (domingo 1 de marzo, 12h)
Santa Quiteria-Puebla de la Calzada B (domingo 1 de marzo, 17h)
Valencia de Alcántara-Hispanolusa (domingo 1 de marzo, 12h)
La Albuera-Peña el Valle (domingo 1 de marzo, 12h)
Puerta Palmas-Alburquerque (domingo 1 de marzo, 16h)
Grupo 4
Monesterio-Alange (domingo 1 de marzo, 12h)
Segureña-Ribereña (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Campillo-Fregenal (domingo 1 de marzo, 12:30h)
Higuera-Berlanga (domingo 1 de marzo, 13h)
Vadesa-Fornacense (domingo 1 de marzo, 12h)
Jerez B-Juventud UVA (domingo 1 de marzo, 16:30h)
Santa Marta-Trujillanos (domingo 1 de marzo, 12:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-River Zamora (domingo 1 de marzo, 13:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Villalba (sábado 28 de febrero, 19h)
Grupo López Bolaños-Cobisa (sábado 28 de febrero, 17h)
Tercera División
Jarandilla-Castañar de Ibor (sábado 28 de febrero, 19h)
Torrecillas-Cáceres Universidad (sábado 28 de febrero, 19h)
Almendralejo-Casar de Cáceres (sábado 28 de febrero, 19:30h)
Navalmoral-Talayuela (sábado 28 de febrero, 17h)
Burguillos-Villagarcía (domingo 1 de marzo, 17h)
Arroyo-Granja (sábado 28 de febrero, 18h)
Colegio San José-Rena (domingo 1 de marzo, 12h)
Badajoz Energía-Salvatierra (sábado 28 de febrero, 17h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Amivel Reyes Gutiérrez-MIDEBA Extremadura (sábado 28 de febrero, 18h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Domusa Teknik (sábado 28 de febrero, 18h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Magectias (sábado 28 de febrero, 18:30h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Fernando (sábado 28 de febrero, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Sevilla Coria (sábado 28 de febrero, 19h)
Aljaraque-San Antonio Cáceres (sábado 28 de febrero, 19:30h)
Huelva-Moraleja (domingo 1 de marzo, 12h)
Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (domingo 1 de marzo, 18h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Santa Cruz Cuesta Piedra-Extremadura Arroyo (sábado 28 de febrero, 17h)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Voley Palma (sábado 28 de febrero, 18h)