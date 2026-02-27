DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF, el Mérida viaja a Vigo el Cacereño recibe a Unionistas. En 2ª, Extremadura-Lorca y Coria-Sanse. En 3ª destacar el Don Benito-Montehermoso, Santa Amalia-Jaraíz, Villafranca-Villanovense, Moralo-Llerenense y el Montijo-Badajoz. Y en Baloncesto, Al Qázeres recibe al Domusa y el Miralvalle al Magectias.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Hortaleza (sábado 28 de febrero, 16:30h)

Unión Adarve-Badajoz (sábado 28 de febrero, 16:30h)

Rayo Alcobendas-La Cruz Villanovense (domingo 1 de marzo, 12h)

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Extremadura (sábado 28 de febrero, 16h)

Ciudad de Plasencia-Don Benito (sábado 28 de febrero, 16:30h)

Hispanolusa-Vedruna Cáceres (sábado 28 de febrero, 16h)

Diocesano B-Moralo (sábado 28 de febrero, 18:30h)

Badajoz B-Fuente de Cantos (sábado 28 de febrero, 16h)

Villafranca-Flecha Negra (sábado 28 de febrero, 12:30h)

Zafra-Cacereño (sábado 28 de febrero, 17:30h)

San Roque-Don Bosco (sábado 28 de febrero, 16h)

Santa Amalia-Mérida (sábado 28 de febrero, 17:30h)

Tercera RFEF Femenina

La Roca-SportExtremadura B (domingo 1 de marzo, 12h)

Primera RFEF Masculina

Celta Fortuna-Mérida (sábado 28 de febrero, 16:15h)

Cacereño-Unionistas Salamanca (sábado 28 de febrero, 16:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Lorca (domingo 1 de marzo, 12h)

Coria-San Sebastián de Los Reyes (domingo 1 de marzo, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Gévora-Calamonte (domingo 1 de marzo, 17:30h)

Azuaga-Puebla de la Calzada (domingo 1 de marzo, 12:15h)

Santa Amalia-Jaraíz (domingo 1 de marzo, 17:30h)

Don Benito-Montehermoso (domingo 1 de marzo, 17h)

Villafranca-Villanovense (domingo 1 de marzo, 12h)

Moralo-Llerenense (domingo 1 de marzo, 13h)

Montijo-Badajoz (domingo 1 de marzo, 12h)

Pueblonuevo-Jerez (domingo 1 de marzo, 17h)

Diocesano-Cabeza del Buey (domingo 1 de marzo, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Trujillo (domingo 1 de marzo, 12h)

Malpartida-Torreorgaz (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Moraleja-Piornal (domingo 1 de marzo, 17h)

Ciudad de Plasencia-Cabezuela (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Talayuela-Chinato (domingo 1 de marzo, 17h)

Torrejoncillo-Moralo B (domingo 1 de marzo, 17h)

Amanecer-UP Plasencia (domingo 1 de marzo, 17h)

Grupo 2

San Jorge-Valverdeño (domingo 1 de marzo, 17h)

Lobón-Valdebótoa (domingo 1 de marzo, 12:30h)

La Garrovilla-Sanvicenteño (domingo 1 de marzo, 12h)

Badajoz B-Talavera (domingo 1 de marzo, 16h)

Villar del Rey-Guadiana (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Cheles-Barbaño (domingo 1 de marzo, 17h)

Valdelacalzada-Hernando de Soto (domingo 1 de marzo, 17:30h)

Grupo 3

Quintana-Gimnástico Don Benito (domingo 1 de marzo, 17h)

Athetic Valle-Peleño (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Castuera-Zarceño (domingo 1 de marzo, 12h)

Monterrubio-Hernán Cortés (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Almoharín-Campanario (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Valdivia-Talarrubias (domingo 1 de marzo, 17:15h)

Miajadas-Guareña (domingo 1 de marzo, 12h)

Grupo 4

Belenense-Usagre (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Gran Maestre-Oliva (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Fuente de Cantos-La Estrella (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Bienvenida-San Serván (domingo 1 de marzo, 12:45h)

Torremejía-Aceuchal (domingo 1 de marzo, 19:30h)

Mérida Promesas-Zafra (domingo 1 de marzo, 13h)

Don Álvaro-Solana (domingo 1 de marzo, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Valdefuentes (domingo 1 de marzo, 12;30h)

Amanecer B-Nuevo Cáceres (domingo 1 de marzo, 12h)

Aceituna-Tiétar (domingo 1 de marzo, 17h)

Hervás-Ciudad de Plasencia B (domingo 1 de marzo, 16:30h)

El Batán-Brocense (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Jerte-Cañaveral (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Las Hurdes-Navaconcejo (domingo 1 de marzo, 17h)

Grupo 2

Esparragosa-Madroñera (domingo 1 de marzo, 12h)

La Haba-Casas de Don Pedro (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Puebla de Alcocer-Malpartida (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Herrera-Madrigalejo (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Ilipense Zalamea-Orellana (domingo 1 de marzo, 17:30h)

Palazuela-Metelinense (domingo 1 de marzo, 12:15h)

San Bartolomé-Fuenlabrada (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-San Roque (domingo 1 de marzo, 17:30h)

Obandina-Don Bosco (domingo 1 de marzo, 16h)

Villanueva del Fresno-La Roca (domingo 1 de marzo, 12h)

Santa Quiteria-Puebla de la Calzada B (domingo 1 de marzo, 17h)

Valencia de Alcántara-Hispanolusa (domingo 1 de marzo, 12h)

La Albuera-Peña el Valle (domingo 1 de marzo, 12h)

Puerta Palmas-Alburquerque (domingo 1 de marzo, 16h)

Grupo 4

Monesterio-Alange (domingo 1 de marzo, 12h)

Segureña-Ribereña (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Campillo-Fregenal (domingo 1 de marzo, 12:30h)

Higuera-Berlanga (domingo 1 de marzo, 13h)

Vadesa-Fornacense (domingo 1 de marzo, 12h)

Jerez B-Juventud UVA (domingo 1 de marzo, 16:30h)

Santa Marta-Trujillanos (domingo 1 de marzo, 12:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-River Zamora (domingo 1 de marzo, 13:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Villalba (sábado 28 de febrero, 19h)

Grupo López Bolaños-Cobisa (sábado 28 de febrero, 17h)

Tercera División

Jarandilla-Castañar de Ibor (sábado 28 de febrero, 19h)

Torrecillas-Cáceres Universidad (sábado 28 de febrero, 19h)

Almendralejo-Casar de Cáceres (sábado 28 de febrero, 19:30h)

Navalmoral-Talayuela (sábado 28 de febrero, 17h)

Burguillos-Villagarcía (domingo 1 de marzo, 17h)

Arroyo-Granja (sábado 28 de febrero, 18h)

Colegio San José-Rena (domingo 1 de marzo, 12h)

Badajoz Energía-Salvatierra (sábado 28 de febrero, 17h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Amivel Reyes Gutiérrez-MIDEBA Extremadura (sábado 28 de febrero, 18h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Domusa Teknik (sábado 28 de febrero, 18h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Magectias (sábado 28 de febrero, 18:30h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Fernando (sábado 28 de febrero, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Sevilla Coria (sábado 28 de febrero, 19h)

Aljaraque-San Antonio Cáceres (sábado 28 de febrero, 19:30h)

Huelva-Moraleja (domingo 1 de marzo, 12h)

Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (domingo 1 de marzo, 18h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Santa Cruz Cuesta Piedra-Extremadura Arroyo (sábado 28 de febrero, 17h)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Voley Palma (sábado 28 de febrero, 18h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer