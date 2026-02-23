La AD Mérida contará con una nueva ciudad deportiva tras una inversión de 2,5 millones

La nueva Ciudad Deportiva de la Asociación Deportiva Mérida en los actuales Campos de la Federación 'Miguel Patón' contará con una inversión que superará los 2,5 millones de euros y una estimación de plazos que le permitiría realizar los entrenamientos de la pretemporada del verano de 2026 en sus instalaciones.

De hecho, las obras de movimiento de tierras ya han comenzado y se espera que el nuevo campo de césped natural esté listo para finales de julio de 2026, mientras que la finalización total de la edificación y urbanización se prevé para finales de 2026.

En concreto, la ciudad deportiva contará con dos campos de césped natural y uno de césped artificial, e incluirá tres edificios principales conectados que albergarán vestuarios (para jugadores y staff), gimnasio, comedor, lavandería, sala de vídeo, oficinas para el área deportiva y sala de fisioterapia, permitiendo que el primer equipo desarrolle allí toda su actividad diaria.

Un proyecto que contará con el acompañamiento del Ayuntamiento de Mérida, que colaborará en la urbanización exterior, adquiriendo los terrenos alrededor de los actuales campos de fútbol, para habilitar los accesos por la Carretera del Palo y la entrada original por la carretera de La Calzada, así como creando zonas de aparcamiento e iluminación.

Así lo ha avanzado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación, este lunes del proyecto, donde ha apuntado que se va a suscribir un nuevo contrato de patrocinio deportivo con la AD Mérida para los dos próximos años, que será aprobado en los presupuestos municipales.

El objetivo es "reforzar a la entidad, apoyarla en este crecimiento y reconocer la inversión que está haciendo la propiedad para el despegue deportivo de la misma, que es lo que queremos todos los emeritenses", ha indicado el alcalde.

Una vez culminado el proyecto, Mérida será la ciudad "con más campos de césped artificial, con más campos de césped natural; va a ser la ciudad que esté más capacitada para ser y acoger una de las subsedes del Mundial 2030", ha recalcado el primer edil emeritense.

UN CLUB "MÁS PROFESIONAL"

Por su parte, el presidente del club, Cliff Crown, explica que este proyecto supone "un paso adelante muy importante", ya que permitirá que el primer equipo realice su día a día de una manera "más profesional" en estas nuevas instalaciones.

"Será una ciudad deportiva pionera en Extremadura, situando tanto al club como a la ciudad de Mérida como una referencia a nivel regional y las instalaciones serán gran atractivo para los jugadores de categorías inferiores, ya que seguirán siendo el lugar de entrenamiento y partidos de la academia y del equipo femenino", recoge el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Crown señala que estas nuevas instalaciones generarán nuevos empleos para Mérida, tanto de forma directa como indirecta a través del tejido empresarial de la ciudad. "Estamos entusiasmados e ilusionados al ver cómo la entidad crece paso a paso, prometiendo seguir trabajando con humildad y esfuerzo", subraya.

Por su parte, el director general del club, Alejandro Pérez, ha argumentado que "la idea es que toda la operativa del club se haga desde las nuevas instalaciones". Así, la ciudad deportiva contará con dos campos de césped natural y uno de césped artificial.

ADECUACIÓN A LA NORMATIVA FIFA

El nuevo campo principal tendrá dimensiones idénticas a las del Estadio Romano y cumplirá con la normativa FIFA. Para lograr estas medidas, el terreno se ampliará en ancho y largo hacia la grada (oeste), el terraplén (este) y hacia el sur, lo que requerirá la reubicación de la estatua de la academia.

El complejo incluirá tres edificios principales conectados que albergarán vestuarios (para jugadores y staff), gimnasio, comedor, lavandería, sala de vídeo, oficinas para el área deportiva y sala de fisioterapia, permitiendo que el primer equipo desarrolle allí toda su actividad diaria.

El proyecto se basa en tres edificios principales conectados por una marquesina, permitiendo que los jugadores y el cuerpo técnico se desplacen por todo el complejo a cubierto. Estos edificios albergarán un gimnasio, vestuarios específicos para jugadores y staff, sala de fisioterapia, área médica y una sala de vídeo.

Contará con un comedor, lavandería y oficinas para el área deportiva, donde trabajarán el primer entrenador, la dirección deportiva, delegados y scouts. Se mantendrá un campo de césped artificial para el uso de la academia y el equipo femenino.

El entorno incluye zonas de aparcamiento asfaltadas en los laterales y la parte trasera, además de nueva iluminación exterior y urbanización completa del perímetro.