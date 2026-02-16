Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unionistas-Badajoz (3-2)
Getafe-La Cruz Villanovense (3-1)
Diocesano-Valladolid (0-0)
Liga Nacional Juvenil
San Roque-Flecha Negra (1-4)
Diocesano B-Don Benito (3-1)
Hispanolusa-Extremadura (1-2)
Badajoz B-Vedruna Cáceres (1-0)
Santa Amalia-Cacereño (0-3)
La Cruz Villanovense B-Ciudad de Plasencia (1-2)
Villafranca-Moralo (5-0)
Zafra-Fuente de Cantos (1-0)
Mérida-Don Bosco (3-0)
Primera RFEF Femenina
Tenerife B-Cacereño Femenino (1-0)
Segunda RFEF Femenina
SportExtremadura-Betis B (3-2)
Femarguín-Cacereño Atlético (3-0)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Pontevedra (1-0)
Ourense-Mérida (3-1)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Melilla (APLAZADO)
Coria-Conquense (1-2)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Montehermoso (1-0)
Montijo-Jerez (0-1)
Villafranca-Llerenense (2-1)
Calamonte-Puebla de la Calzada (1-1)
Don Benito-Cabeza del Buey (3-1)
Diocesano-Badajoz (0-2)
Moralo-Pueblonuevo (2-0)
Gévora-Jaraíz (0-0)
Santa Amalia-Villanovense (0-1)
Copa de Extremadura (Final/Estadio Romano José Fouto Mérida)
Quintana-UP Plasencia (3-4)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Aceituna-Nuevo Cáceres (3-1)
Casar de Cáceres-Valdefuentes (4-0)
Nuevo Plasencia-Amanecer B (2-1)
El Batán-Tiétar (5-0)
Navaconcejo-Cañaveral (6-1)
Jerte-Ciudad de Plasencia B (3-2)
Las Hurdes-Brocense (3-0)
Grupo 2
San Bartolomé-Orellana (1-0)
La Haba-Valdehornillo (1-2)
Herrera-Casas de Don Pedro (3-2)
Ilipense Zalamea-Malpartida (4-0)
Palazuelo-Madrigalejo (5-1)
Fuenlabrada-Metelinense (2-1)
Grupo 3
Valencia de Alcántara-La Roca (0-4)
Villanueva del Fresno-San Roque (3-3)
Santa Quiteria-La Albuera (1-2)
Puerta Palmas-Hispanolusa (0-4)
Puebla de la Calzada B-Don Bosco (3-1)
Obandina-Olivenza UD (0-1)
Alburquerque-Peña el Valle (1-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Turia (1-4)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Energía Talavera (2-5)
El Álamo-Grupo López Bolaños (7-4)
Tercera División
Badajoz Energía-Granja (2-4)
Navalmoral-Cáceres Universidad (5-2)
Salvatierra-Rena (1-4)
Jarandilla-Torrecillas (4-4)
Burguillos-Casar de Cáceres (1-5)
Almendralejo-Castañar de Ibor (6-4)
Arroyo-Talayuela (4-4)
Colegio San José-Villagarcía (domingo 22 de marzo, 13:30h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Fundación Aliados (74-67)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-La Laguna (78-56)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Geieg Pacisa (58-62)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Jaén (89-77)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (98-81)
Vitaly La Mar Badajoz-Moraleja (78-64)
Baublock Gymnástika-CBA Spain (85-62)
Sagrado Corazón Cáceres-Alcalá (113-64)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Madrid Chamberí-Extremadura Arroyo (3-1)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Conqueridor Valencia (3-0)