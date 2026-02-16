DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF ganaba el cacereño, perdía el Mérida. En 2ª, derrota del Coria, aplazado el Extremadura. En 3ª, ganaban Don Benito, Badajoz, Jerez, Moral y Villanovense empataba el Jaraíz. La Copa de Extremadura fue para la UP Plasencia. Y en baloncesto ganaba Al-Qázeres y Cáceres, perdía el Miralvalle.

Redacción