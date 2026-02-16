DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF ganaba el cacereño, perdía el Mérida. En 2ª, derrota del Coria, aplazado el Extremadura. En 3ª, ganaban Don Benito, Badajoz, Jerez, Moral y Villanovense empataba el Jaraíz. La Copa de Extremadura fue para la UP Plasencia. Y en baloncesto ganaba Al-Qázeres y Cáceres, perdía el Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unionistas-Badajoz (3-2)

Getafe-La Cruz Villanovense (3-1)

Diocesano-Valladolid (0-0)

Liga Nacional Juvenil

San Roque-Flecha Negra (1-4)

Diocesano B-Don Benito (3-1)

Hispanolusa-Extremadura (1-2)

Badajoz B-Vedruna Cáceres (1-0)

Santa Amalia-Cacereño (0-3)

La Cruz Villanovense B-Ciudad de Plasencia (1-2)

Villafranca-Moralo (5-0)

Zafra-Fuente de Cantos (1-0)

Mérida-Don Bosco (3-0)

Primera RFEF Femenina

Tenerife B-Cacereño Femenino (1-0)

Segunda RFEF Femenina

SportExtremadura-Betis B (3-2)

Femarguín-Cacereño Atlético (3-0)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Pontevedra (1-0)

Ourense-Mérida (3-1)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Melilla (APLAZADO)

Coria-Conquense (1-2)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Montehermoso (1-0)

Montijo-Jerez (0-1)

Villafranca-Llerenense (2-1)

Calamonte-Puebla de la Calzada (1-1)

Don Benito-Cabeza del Buey (3-1)

Diocesano-Badajoz (0-2)

Moralo-Pueblonuevo (2-0)

Gévora-Jaraíz (0-0)

Santa Amalia-Villanovense (0-1)

Copa de Extremadura (Final/Estadio Romano José Fouto Mérida)

Quintana-UP Plasencia (3-4)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Aceituna-Nuevo Cáceres (3-1)

Casar de Cáceres-Valdefuentes (4-0)

Nuevo Plasencia-Amanecer B (2-1)

El Batán-Tiétar (5-0)

Navaconcejo-Cañaveral (6-1)

Jerte-Ciudad de Plasencia B (3-2)

Las Hurdes-Brocense (3-0)

Grupo 2

San Bartolomé-Orellana (1-0)

La Haba-Valdehornillo (1-2)

Herrera-Casas de Don Pedro (3-2)

Ilipense Zalamea-Malpartida (4-0)

Palazuelo-Madrigalejo (5-1)

Fuenlabrada-Metelinense (2-1)

Grupo 3

Valencia de Alcántara-La Roca (0-4)

Villanueva del Fresno-San Roque (3-3)

Santa Quiteria-La Albuera (1-2)

Puerta Palmas-Hispanolusa (0-4)

Puebla de la Calzada B-Don Bosco (3-1)

Obandina-Olivenza UD (0-1)

Alburquerque-Peña el Valle (1-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Turia (1-4)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Energía Talavera (2-5)

El Álamo-Grupo López Bolaños (7-4)

Tercera División

Badajoz Energía-Granja (2-4)

Navalmoral-Cáceres Universidad (5-2)

Salvatierra-Rena (1-4)

Jarandilla-Torrecillas (4-4)

Burguillos-Casar de Cáceres (1-5)

Almendralejo-Castañar de Ibor (6-4)

Arroyo-Talayuela (4-4)

Colegio San José-Villagarcía (domingo 22 de marzo, 13:30h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Fundación Aliados (74-67)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-La Laguna (78-56)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Geieg Pacisa (58-62)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Jaén (89-77)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (98-81)

Vitaly La Mar Badajoz-Moraleja (78-64)

Baublock Gymnástika-CBA Spain (85-62)

Sagrado Corazón Cáceres-Alcalá (113-64)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Madrid Chamberí-Extremadura Arroyo (3-1)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Conqueridor Valencia (3-0)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer