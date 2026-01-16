La final de la Copa Extremadura, CD Quintana-UP Plasencia, el 15 de febrero en Mérida

La final de la Copa Extremadura 2025/2026, que enfrentará al CD Quintana y al UP Plasencia, se disputará el 15 de febrero en el Estadio Romano José Fouto de Mérida, según ha anunciado este jueves la Real Federación Extremeña de Fútbol (RFEXF).

El ganador del encuentro obtendrá el derecho a participar en la previa interterritorial de Copa del Rey en la temporada 2026/2027, siempre que no sea uno de los equipos que consiga ascender a Tercera RFEF.

Según ha hecho público la RFEXF en un comunicado, de mutuo acuerdo con los clubes finalistas y el AD Mérida, el estadio Romano ha sido designado como sede de la final de Copa Extremadura 2025/2026, partido que tendrá lugar a las 12:00 horas del domingo 15 de febrero.

La venta anticipada de entradas se llevará a cabo de manera exclusiva a través de los clubes finalistas, a partir de un día aún no anunciado, pero que se comunicará por la RFEXF y por los propios finalistas "próximamente", según ha dicho el ente federativo.

Asimismo, el 15 de febrero en las horas previas al encuentro, las taquillas del estadio Romano abrirán para vender las últimas entradas disponibles.

La RFEXF ha agradecido al AD Mérida y al Ayuntamiento emeritense "todas las facilidades brindadas para la celebración de uno de los eventos más importantes del fútbol modesto extremeño", ha expuesto en nota de prensa