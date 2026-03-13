DEPORTES

Consulta Aquí el Calendario Deportivo del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF, el Mérida recibe al Guadalajara y el Cacereño a la Ponferradina. En 2ª, Extremadura-Águilas y Coria-Intecity. En 3ª destacar el Don Benito-Puebla de la Calzada, el Villafranca-Jaraíz, el Diocesano-Montehermoso, el Moralo-Villanovense y el Badajoz-Jerez. Y en baloncesto: Al-Qázeres recibe al Bosonit, Miralvalle a Viladecans y Cáceres Patrimonio viaja a Morón.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Atlético de Madrid (sábado 14 de marzo, 13h)

Getafe-Badajoz (sábado 14 de marzo, 16h)

Real Madrid-La Cruz Villanovense (sábado 14 de marzo, 16h)

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Don Benito (domingo 15 de marzo, 12h)

Extremadura-Vedruna Cáceres (sábado 14 de marzo, 16h)

Ciudad de Plasencia-Moralo (sábado 14 de marzo, 16h)

Hispanolusa-Fuente de Cantos (sábado 14 de marzo, 16h)

Diocesano B-Flecha Negra (sábado 14 de marzo, 17h)

Badajoz B-Cacereño (domingo 15 de marzo, 11:30h)

Villafranca-Don Bosco (sábado 14 de marzo, 17h)

Zafra-Mérida (sábado 14 de marzo, 19h)

San Roque-Santa Amalia (domingo 15 de marzo, 12h)

Primera RFEF Femenina

Betis-Cacereño Femenino (sábado 14 de marzo, 17h)

Segunda RFEF Femenina

Guiniguada Apolinario-SportExtremadura (sábado 14 de marzo, 20:30h)

Betis B-Cacereño Atlético (domingo 15 de marzo, 12h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Guadalajara (viernes 13 de marzo, 19h)

Cacereño-Ponferradina (domingo 15 de marzo, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Águilas (sábado 14 de marzo, 18h)

Coria-Intercity (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Gévora (domingo 15 de marzo, 12:15h)

Santa Amalia-Calamonte (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Don Benito-Puebla de la Calzada (domingo 15 de marzo, 12h)

Villafranca-Jaraíz (domingo 15 de marzo, 12h)

Diocesano-Montehermoso (domingo 15 de marzo, 12h)

Moralo-Villanovense (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Montijo-Cabeza del Buey (sábado 14 de marzo, 16h)

Pueblonuevo-Llerenense (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Badajoz-Jerez (domingo 15 de marzo, 18h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Malpartida-Arroyo (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Moraleja-Trujillo (domingo 15 de marzo, 18h)

Ciudad de Plasencia-Torreorgaz (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Talayuela-Piornal (domingo 15 de marzo, 17h)

Torrejoncillo-Cabezuela (domingo 15 de marzo, 17h)

Amanecer-Chinato (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Moralo B-UP Plasencia (domingo 15 de marzo, 17h)

Grupo 2

Lobón-San Jorge (domingo 15 de marzo, 12:30h)

La Garrovilla-Valverdeño (domingo 15 de marzo, 12h)

Badajoz B-Valdebótoa (domingo 15 de marzo, 16h)

Villar del Rey-Sanvicenteño (domingo 15 de marzo, 12:15h)

Cheles-Talavera (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Valdelacalzada-Guadiana (sábado 14 de marzo, 16:30h)

Barbaño-Hernando de Soto (domingo 15 de marzo, 12h)

Grupo 3

Athletic Valle-Quintana (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Castuera-Gimnástico Don Benito (domingo 15 de marzo, 12h)

Monterrubio-Peleño (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Almoharín-Zarceño (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Valdivia-Hernán Cortés (domingo 15 de marzo, 17:15h)

Miajadas-Campanario (domingo 15 de marzo, 16:30h)

Talarrubias-Guareña (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Grupo 4

Gran Maestre-Belenense (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Fuente de Cantos-Usagre (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Bienvenida-Oliva (domingo 15 de marzo, 12:45h)

Torremejía-La Estrella (domingo 15 de marzo, 18:15h)

Mérida Promesas-San Serván (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Don Álvaro-Aceuchal (domingo 15 de marzo, 18h)

Zafra-Solana (domingo 15 de marzo, 12h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Nuevo Cáceres (domingo 15 de marzo, 12:15h)

Amanecer B-Tiétar (domingo 15 de marzo, 11h)

Casar de Cáceres-Ciudad de Plasencia B (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Aceituna-Brocense (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Hervás-Cañaveral (domingo 15 de marzo, 12:45h)

El Batán-Navaconcejo (domingo 15 de marzo, 16:30h)

Jerte-Las Hurdes (domingo 15 de marzo, 16:30h)

Grupo 2

Valdehornillo-Casas de Don Pedro (domingo 15 de marzo, 17h)

Esparragosa-Malpartida (domingo 15 de marzo, 12:45h)

La Haba-Madrigalejo (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Puebla de Alcocer-Orellana (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Herrera-Metelinense (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Ilipense Zalamea-Fuenlabrada (domingo 15 de marzo, 17:45h)

Palazuelo-San Bartolomé (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Grupo 3

Olivenza UD-Don Bosco (domingo 15 de marzo, 12:30h)

San Francisco de Olivenza-La Roca (domingo 15 de marzo, 17h)

Obandina-Santa Quiteria (domingo 15 de marzo, 17h)

Villanueva del Fresno-Hispanolusa (domingo 15 de marzo, 12h)

Puebla de la Calzada B-Peña el Valle (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Valencia de Alcántara-Alburquerque (domingo 15 de marzo, 12h)

La Albuera-Puerta Palmas (domingo 15 de marzo, 12h)

Grupo 4

Segureña-Monesterio (domingo 15 de marzo, 17:15h)

Santa Marta-Fornacense (domingo 15 de marzo, 17:30h)

Campillo-Alange (domingo 15 de marzo, 13h)

Higuera-Ribereña (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Jerez B-Berlanga (domingo 15 de marzo, 12:30h)

Vadesa-Fregenal (domingo 15 de marzo, 12h)

Juventud UVA-Trujillanos (domingo 15 de marzo, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Ferrol (domingo 15 de marzo, 11:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-La Nucía (sábado 14 de marzo, 17:30h)

Bargas-Jerez (sábado 14 de marzo, 18:30h)

Tercera División

Jarandilla-Cáceres Universidad (sábado 14 de marzo, 19h)

Castañar de Ibor-Casar de Cáceres (domingo 15 de marzo, 13h)

Torrecillas-Talayuela (sábado 14 de marzo, 20:30h)

Ciudad de Almendralejo-Villagarcía (sábado 14 de marzo, 18h)

Navalmoral-Granja (sábado 14 de marzo, 19h)

Burguillos-Rena (sábado 14 de marzo, 20h)

Arroyo-Salvatierra (sábado 14 de marzo, 17h)

Colegio San José-Badajoz Energía (domingo 15 de marzo, 12:15h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Bidaideak Bilbao-MIDEBA Extremadura (sábado 14 de marzo, 18h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Bosonit Unibasket (domingo 15 de marzo, 19h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Viladecans (sábado 14 de marzo, 19:30h)

Segunda FEB Masculina

Morón-Cáceres Patrimonio (sábado 14 de marzo, 18h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Baublock Gymnástika (sábado 14 de marzo, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Alcalá (sábado 14 de marzo, 19h)

Sevilla Coria-Moraleja (sábado 14 de marzo, 19:30h)

Huelva-San Antonio Cáceres (domingo 15 de marzo, 12h)

Sagrado Corazón Cáceres-Peñarroya (domingo 15 de marzo, 12h)

Dos Hermanas-CBA Spain (sábado 14 de marzo, 12:30h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

VP Madrid-Extremadura Arroyo (domingo 15 de marzo, 12:45h)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Voleibol Almoradí (sábado 14 de marzo, 18h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer