Consulta Aquí el Calendario Deportivo del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Atlético de Madrid (sábado 14 de marzo, 13h)
Getafe-Badajoz (sábado 14 de marzo, 16h)
Real Madrid-La Cruz Villanovense (sábado 14 de marzo, 16h)
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Don Benito (domingo 15 de marzo, 12h)
Extremadura-Vedruna Cáceres (sábado 14 de marzo, 16h)
Ciudad de Plasencia-Moralo (sábado 14 de marzo, 16h)
Hispanolusa-Fuente de Cantos (sábado 14 de marzo, 16h)
Diocesano B-Flecha Negra (sábado 14 de marzo, 17h)
Badajoz B-Cacereño (domingo 15 de marzo, 11:30h)
Villafranca-Don Bosco (sábado 14 de marzo, 17h)
Zafra-Mérida (sábado 14 de marzo, 19h)
San Roque-Santa Amalia (domingo 15 de marzo, 12h)
Primera RFEF Femenina
Betis-Cacereño Femenino (sábado 14 de marzo, 17h)
Segunda RFEF Femenina
Guiniguada Apolinario-SportExtremadura (sábado 14 de marzo, 20:30h)
Betis B-Cacereño Atlético (domingo 15 de marzo, 12h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Guadalajara (viernes 13 de marzo, 19h)
Cacereño-Ponferradina (domingo 15 de marzo, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Águilas (sábado 14 de marzo, 18h)
Coria-Intercity (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Gévora (domingo 15 de marzo, 12:15h)
Santa Amalia-Calamonte (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Don Benito-Puebla de la Calzada (domingo 15 de marzo, 12h)
Villafranca-Jaraíz (domingo 15 de marzo, 12h)
Diocesano-Montehermoso (domingo 15 de marzo, 12h)
Moralo-Villanovense (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Montijo-Cabeza del Buey (sábado 14 de marzo, 16h)
Pueblonuevo-Llerenense (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Badajoz-Jerez (domingo 15 de marzo, 18h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Malpartida-Arroyo (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Moraleja-Trujillo (domingo 15 de marzo, 18h)
Ciudad de Plasencia-Torreorgaz (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Talayuela-Piornal (domingo 15 de marzo, 17h)
Torrejoncillo-Cabezuela (domingo 15 de marzo, 17h)
Amanecer-Chinato (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Moralo B-UP Plasencia (domingo 15 de marzo, 17h)
Grupo 2
Lobón-San Jorge (domingo 15 de marzo, 12:30h)
La Garrovilla-Valverdeño (domingo 15 de marzo, 12h)
Badajoz B-Valdebótoa (domingo 15 de marzo, 16h)
Villar del Rey-Sanvicenteño (domingo 15 de marzo, 12:15h)
Cheles-Talavera (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Valdelacalzada-Guadiana (sábado 14 de marzo, 16:30h)
Barbaño-Hernando de Soto (domingo 15 de marzo, 12h)
Grupo 3
Athletic Valle-Quintana (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Castuera-Gimnástico Don Benito (domingo 15 de marzo, 12h)
Monterrubio-Peleño (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Almoharín-Zarceño (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Valdivia-Hernán Cortés (domingo 15 de marzo, 17:15h)
Miajadas-Campanario (domingo 15 de marzo, 16:30h)
Talarrubias-Guareña (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Grupo 4
Gran Maestre-Belenense (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Fuente de Cantos-Usagre (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Bienvenida-Oliva (domingo 15 de marzo, 12:45h)
Torremejía-La Estrella (domingo 15 de marzo, 18:15h)
Mérida Promesas-San Serván (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Don Álvaro-Aceuchal (domingo 15 de marzo, 18h)
Zafra-Solana (domingo 15 de marzo, 12h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Nuevo Cáceres (domingo 15 de marzo, 12:15h)
Amanecer B-Tiétar (domingo 15 de marzo, 11h)
Casar de Cáceres-Ciudad de Plasencia B (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Aceituna-Brocense (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Hervás-Cañaveral (domingo 15 de marzo, 12:45h)
El Batán-Navaconcejo (domingo 15 de marzo, 16:30h)
Jerte-Las Hurdes (domingo 15 de marzo, 16:30h)
Grupo 2
Valdehornillo-Casas de Don Pedro (domingo 15 de marzo, 17h)
Esparragosa-Malpartida (domingo 15 de marzo, 12:45h)
La Haba-Madrigalejo (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Puebla de Alcocer-Orellana (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Herrera-Metelinense (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Ilipense Zalamea-Fuenlabrada (domingo 15 de marzo, 17:45h)
Palazuelo-San Bartolomé (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Grupo 3
Olivenza UD-Don Bosco (domingo 15 de marzo, 12:30h)
San Francisco de Olivenza-La Roca (domingo 15 de marzo, 17h)
Obandina-Santa Quiteria (domingo 15 de marzo, 17h)
Villanueva del Fresno-Hispanolusa (domingo 15 de marzo, 12h)
Puebla de la Calzada B-Peña el Valle (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Valencia de Alcántara-Alburquerque (domingo 15 de marzo, 12h)
La Albuera-Puerta Palmas (domingo 15 de marzo, 12h)
Grupo 4
Segureña-Monesterio (domingo 15 de marzo, 17:15h)
Santa Marta-Fornacense (domingo 15 de marzo, 17:30h)
Campillo-Alange (domingo 15 de marzo, 13h)
Higuera-Ribereña (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Jerez B-Berlanga (domingo 15 de marzo, 12:30h)
Vadesa-Fregenal (domingo 15 de marzo, 12h)
Juventud UVA-Trujillanos (domingo 15 de marzo, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Ferrol (domingo 15 de marzo, 11:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-La Nucía (sábado 14 de marzo, 17:30h)
Bargas-Jerez (sábado 14 de marzo, 18:30h)
Tercera División
Jarandilla-Cáceres Universidad (sábado 14 de marzo, 19h)
Castañar de Ibor-Casar de Cáceres (domingo 15 de marzo, 13h)
Torrecillas-Talayuela (sábado 14 de marzo, 20:30h)
Ciudad de Almendralejo-Villagarcía (sábado 14 de marzo, 18h)
Navalmoral-Granja (sábado 14 de marzo, 19h)
Burguillos-Rena (sábado 14 de marzo, 20h)
Arroyo-Salvatierra (sábado 14 de marzo, 17h)
Colegio San José-Badajoz Energía (domingo 15 de marzo, 12:15h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Bidaideak Bilbao-MIDEBA Extremadura (sábado 14 de marzo, 18h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Bosonit Unibasket (domingo 15 de marzo, 19h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Viladecans (sábado 14 de marzo, 19:30h)
Segunda FEB Masculina
Morón-Cáceres Patrimonio (sábado 14 de marzo, 18h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Baublock Gymnástika (sábado 14 de marzo, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Alcalá (sábado 14 de marzo, 19h)
Sevilla Coria-Moraleja (sábado 14 de marzo, 19:30h)
Huelva-San Antonio Cáceres (domingo 15 de marzo, 12h)
Sagrado Corazón Cáceres-Peñarroya (domingo 15 de marzo, 12h)
Dos Hermanas-CBA Spain (sábado 14 de marzo, 12:30h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
VP Madrid-Extremadura Arroyo (domingo 15 de marzo, 12:45h)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Voleibol Almoradí (sábado 14 de marzo, 18h)