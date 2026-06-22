El CD Badajoz asciende a Segunda RFEF tras empatar con el CD Cuarte y hacer buena su victoria en el Nuevo Vivero

El Club Deportivo Badajoz lograba el ascenso a la Segunda RFEF tras empatar 1-1 con el Club Deportivo Cuarte en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva este pasado sábado.

Un gol de 'Bermu' ha sido el que ha permitido al club pacense regresar a la cuarta liga del fútbol español, después de dos años en Tercera RFEF, la quinta liga nacional.

El equipo visitaba ayer domingo el Ayuntamiento de Badajoz y posteriormente tuvo lugar una celebración en la fuente de la Plaza de la Constitución de Badajoz.

Este lunes a las 13,30 horas, el equipo tiene previsto realizar una ofrenda floral a la Virgen de la Soledad, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, previa a la comida conjunta con todo el equipo a las 14,00 horas.

FELICITACIONES

Tras conocerse la noticia del ascenso, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, transmitía un mensaje de felicitación a través de su perfil en 'X'.

"¡Enhorabuena, CD Badajoz! Este ascenso a Segunda RFEF es el premio al esfuerzo, al orgullo y a una afición que nunca dejó de creer", escribía este pasado sábado la presidenta del Ejecutivo autonómico.