La Delegación del Gobierno informa a 97 municipios de Cáceres sobre las subvenciones para paliar los daños de las borrascas

Tras un primer encuentro con 54 ayuntamientos de la provincia de Badajoz, este viernes en el Espacio UEx de la capital cacereña, José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, se ha reunido con 97 municipios de Cáceres incluidos en la línea de ayudas para detallar el proceso de solicitud de las subvenciones.

Los ayuntamientos ya habían presentado una cuantificación inicial de los daños sufridos, que ascienden a más de 70 millones de euros en su totalidad, pero ahora tendrán que registrar formalmente la solicitud de ayuda antes del día 26 de abril.

Las actuaciones financiables incluyen la reparación de edificios públicos, espacios urbanos y, en algunos casos, caminos, aunque estos últimos cuentan también con líneas específicas de otros ministerios.

“La decisión siempre la toma alguien de fuera de Extremadura”.

Quintana, quién destacó que las ayudas cubrirán el 100% del coste de reparación, ha valorado positivamente el “compromiso firme” del Gobierno de España con las localidades afectas por los temporales. Por otro lado, ha criticado duramente la falta de respuesta de la Junta de Extremadura, lamentando “la falta de autonomía” de la región para determinar acuerdos. Para el delegado del Gobierno, esto dibuja una imagen “bastante penosa para Extremadura”.

En el ámbito municipal, los ayuntamientos afectados confían en que estas ayudas permitan acelerar la recuperación de las zonas dañadas. Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes, tasó en 477.000 euros los daños en su localidad, con especial afectación en los caminos, infraestructuras públicas y equipamientos como las piscinas municipales.

“Los caminos han quedado impracticables, volaron tejados y hemos sufrido daños importantes”, apunto Arias, quien también aprovechó para reclamar apoyo a los agricultores y ganadores afectados por las borrascas.