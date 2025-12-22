La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se reúne este lunes tras la derrota en las elecciones

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se reunirá este lunes, día 22, tras la derrota de la formación en las elecciones autonómicas de este pasado domingo.

En estos comicios, el PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, ha obtenido 18 diputados, el peor resultado en la historia del partido en la región y que representa 10 parlamentarios menos que los 28 con los que empató en 2023 con el PP.

La convocatoria de esta reunión, que ya avanzó el propio Gallardo este domingo en rueda de prensa, se produce cuando este mismo lunes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido su dimisión tras los resultados.

Morales, que ha sido secretario provincial del PSOE en Cáceres durante doce años, ya mostró su desacuerdo con que Gallardo fuera el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura ante el procesamiento por el caso del hermano de Pedro Sánchez, cuyo juicio se celebrará en mayo, en Badajoz.

El presidente de la institución provincial ha manifestado que "el PSOE en Extremadura ha cosechado un rotundo fracaso de la mano de Miguel Ángel Gallardo", por lo que "lo lógico es dimitir, irse para tu casa y que el partido, a través de los órganos del partido, de los estatutos, nombrara una gestora y se empezara a reconstruir este partido para el futuro".

La reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura comenzará a las 17,00 horas y se desarrollará en la sede regional del partido en Mérida.