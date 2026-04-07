Miajadas celebrará la primera edición de la feria gastronómica “GastroGusta”

Del jueves 16 al domingo 19 de abril, el Recinto Ferial de Miajadas acogerá por primera vez la Feria de Gastronomía “GastroGusta”, una fiesta de la gastronomía que nace con el propósito de convertir la localidad de Miajadas en un referente del turismo culinario en Extremadura.

Este martes se ha llevado a cabo la presentación del evento en la Diputación de Cáceres. El acto lo ha presentado la diputada provincial María Toscano junto a Mané Miranda, organizador y promotor del evento e Isabel Ruiz, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Miajadas.

El evento, impulsado con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres y enmarcado dentro del proyecto “Miajadas Gastronómica”, se celebrará en una carpa que se instalará en el recinto ferial con 30 stand. Jamones, quesos, dulces, helados, arroces, tomates y varios productos más formarán parte de este espacio gastronómico que busca potenciar la cultura gastronómica de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana. También los visitantes podrán conocer la oferta patrimonial de la comarca, además de visitar una muestra de maquinaria y tecnología del sector agroganadero y de la construcción.

Durante los cuatro días de celebración, habrá multitud de eventos: desde actuaciones musicales como la de la cantaora Tamara Alegre, hasta una concentración de vehículos clásicos, así como talleres gastronómicos para niños.

El organizador y promotor, Mané Miranda, ha destacado que el amplio programa de actividades busca atraer población a Miajadas. “Tenemos que hacer que nuestra población se ancle en las ciudades españolas”, apuntaba Miranda. Por su parte, la diputada provincial María Toscano, ha animado a toda la ciudadanía a visitar la localidad esos días para “compartir, descubrir y saborear Miajadas desde una perspectiva diferente”.