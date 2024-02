El nuevo comisario provincial de Cáceres se marca como reto la lucha contra los delitos cibernéticos

El nuevo comisario provincial de Policía Nacional en Cáceres, el vallisoletano Gregorio Valverde Verdugo, se marca como reto en su mandato la lucha contra los delitos cibernéticos, que han crecido en los últimos años, y la formación de los agentes para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia.

"Estamos intentando poner medidas a nivel preventivo, a nivel de investigación. No es fácil, son delitos complejos, son delitos que evolucionan prácticamente de mes a mes. Nos supone una tarea ímproba, una tarea de actualización de la investigación. Pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo sin prisa pero sin pausa", ha dicho.

Valverde llega a Cáceres en sustitución de Carlos Soria, que ha permanecido en su puesto desde abril de 2022, y tomará posesión de su cargo de forma oficial en las próximas semanas, una vez que ya lo ha hecho la nueva jefa superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas.

Su objetivo al frente de la Policía Nacional en una de las provincias y ciudades más seguras del país es continuar con estos resultados y mejorar esa seguridad, poniendo el énfasis en determinadas tipologías delictivas que pueden estar en auge o que pueden sufrir aumentos, como la ciberdelincuencia.

"En general yo diría que los cacereños viven en una ciudad en donde se pueden sentir seguros, en donde la colaboración entre cuerpos es buena, es espléndida", ha señalado Valverde este lunes tras participar en la presentación de una carrera solidaria organizada con motivo del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional.

El comisario ha indicado que lo que le importa al ciudadano es que "alguien vaya y le solucione el problema que tiene, y cuando nos llaman a nosotros suele ser porque el problema es bastante gordo", ha asegurado.

Otra de las metas que se plantea el nuevo comisario es incrementar la labor formativa y educacional, algo en lo que toman especial importancia las redes sociales, tanto de la Policía Nacional como de otros organismos, "que están aportando su granito de arena y, sobre todo, es una labor de concienciación a la ciudadanía".

"La parte de investigación es compleja porque hay bastante variabilidad y bastantes tipologías diferentes", ha incidido Valverde, que ha insistido en que la ciudad "es segura" pero "eso no quiere decir que no tengamos que hacer un trabajo constante todos los días, un trabajo que muchas veces no se ve, pero que tiene que estar ahí".

"Yo siempre digo que a la policía se la echa de menos cuando no está, cuando estamos no se nos echa de menos, entonces es bueno que nosotros sigamos trabajando así", ha concluido.