Luis Landero presenta en Cáceres la revista Turia en homenaje a Gonzalo Hidalgo Bayal

La Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de la Diputación de Cáceres ha sido el escenario de la presentación de un nuevo número de la revista cultural Turia que dedica un monográfico especial al escritor extremeño, Gonzalo Hidalgo Bayal, (1950. Higuera de Albalat, Cáceres)

Con un presentador de lujo, el también escritor Luis Landero (Alburquerque, 1948), y junto al insigne poeta y escritor placentino, Álvaro Valverde, (1959) en una conversación con el creador de Nemo, han ido desgranando la singularidad de la obra de Bayal tanto en el ámbito narrativo, como en el ensayístico y poético. Junto a los escritores han estado también los responsables últimos de este homenaje, el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, Fernando Javier Grande Cano, y la Consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores.

Así el tema clave de este monográfico de Turia es el análisis de la profunda relación de amistad que existe entre Gonzalo Hidalgo Bayal y Luis Landero, una relación personal que se mantiene ya desde hace treinta años y que empezó antes como lectores de sus respectivas obras. Así lo cuenta Landero en el nuevo número que se presenta:

"A veces, a un escritor se le conoce de golpe. Basta ver unos cuantos párrafos, incluso unas líneas, para conocerlo a fondo. A mí enseguida me sedujo su mundo, y cuando digo su mundo no me refiero sólo a la creación de una historia de unos personajes, de un ambientes..., aunque también, por supuesto, sino a esa cosa indefinida que se capta al vuelo: el laboreo verbal, la impresión de que allí todas las palabras tienen un valor, la música, el tono, el estilo"

Landero ha calificado al autor de La Escapada de ser un "gran conversador, una de las personas más sabias y divertidas que conozco. Es agudo, ingenioso, cordial, tiene muy buenos golpes..." Y ha añadido que Hidalgo Bayal es un escritor "con una calidad por encima de su nombre, debía de ser más conocido y tener más lectores pero los tendrá porque su obra irá creciendo con el tiempo"

Por su parte, el director de la revista, Raúl Carlos Maicas, ha hablado de Turia y ha señalado que "Es un revista que solo publica inéditos con lo cual es un tesoro y encontramos inéditos del propio Gonzalo y de todos los colaboradores que han participado, con análisis nuevos y una nueva mirada de la prosa de Gonzalo a quien se le llama el Kafka extremeño"

Precisamente Bayal ha hablado de su texto inédito, de carácter casi memorialístico, en el que relata cómo comenzó a leer las novelas de Julio Verne y lo que le impactó, especialmente, Miguel Strogoff: El correo del zar. Obras con las que se emocionaba y que sentía una emoción, entusiasmo y pasión que añora"

El monográfico de Turia sobre Hidalgo Bayal, se integra en un sumario de cerca de 500 páginas del que participan varios de los mejores autores de distintas generaciones, extremeños y/o radicados en Extremadura. Así, un total de treinta y tres escritores vinculados a Extremadura se distribuyen por las secciones de narrativa, poesía, entrevistas y crítica literaria de la revista.

Recordar que Turia es una revista de periodicidad cuatrimestral que tiene una edición en papel y otra digital. Con casi 40 años de trayectoria, está publicada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Este número dedicado a Gonzalo Bayal ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres.