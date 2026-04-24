Coria se prepara para las Fiestas en honor a la Virgen de Argeme

La Venerable, Pontificia y Real Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme ha dado a conocer el programa de actos con motivo de las celebraciones en honor a la patrona de Coria, que tendrán lugar entre finales de abril y mediados de mayo.

Las actividades comenzarán el sábado 25 de abril con el tradicional pregón, que se celebrará a las 20:00 horas en la Catedral de Santa María de la Asunción, a cargo de D. Francisco José Martín Jiménez.

Uno de los momentos más esperados será la Bajada de la Bendita Imagen, prevista para el jueves 30 de abril a partir de las 17:30 horas, cuando la Virgen será trasladada desde su Santuario hasta la ciudad, donde será recibida por autoridades y fieles, a las 20:00 horas en el Camino de la Virgen y por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Pulido Arriero, Obispo de la Diócesis, en la Puerta del Carmen, a las 20:30 horas.

El programa continuará con el novenario, que se desarrollará del 1 al 9 de mayo a las 20:00 horas en la Catedral. Posteriormente, el domingo 10 de mayo tendrá lugar la Misa Pontifical y la procesión, a las 18:00 horas.

Las celebraciones culminarán el lunes 11 de mayo con la tradicional romería, que se celebrará a las 12:00 horas en la explanada del Santuario.

La cofradía ha invitado a vecinos y visitantes a participar en estos actos, que constituyen una de las tradiciones religiosas más destacadas de la ciudad.