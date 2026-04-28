El festival Womad regresa a Cáceres del 7 al 10 de mayo con 21 artistas de 14 países

El festival Womad llega un año más a Cáceres, del 7 al 10 de mayo, con la presencia de 21 artistas procedentes de 14 países, que actuarán en los tres escenarios instalados en el centro histórico cacereño, donde ofrecerán una amplia variedad de estilos musicales que van desde el afrobeat, el flamenco o la música electrónica hasta propuestas experimentales y de raíz tradicional.

Encabezado por el proyecto nigeriano de Seun Kuti & Egypt 80, las raíces palestino-jordanas de 47Soul y el dinamismo y la fanfarria de las españolas Balkan Paradise Orchestra. El cartel de Womad Cáceres 2026 se completa con proyectos internacionales como Bareto (Perú), Islandman (Turquía), Zé Ibarra (Brasil), Steam Down (Reino Unido), BIM (Benín), Sorvina (Estados Unidos), Raz & Afla (Reino Unido y Ghana) y Shanghai Restoration Project junto a Tebza Majaivane (Estados Unidos, España y Sudáfrica)

Además, vuelve a hacer un hueco al talento nacional y extremeño con nombres como Willy Wylazo, Diego Andújar, Carolina La Chispa, A Garulla y Caamaño & Ameixeiras. Por otro lado, la Plaza de Santa María dará la bienvenida a Djarabi, Canchalera, LK Funk, Jorge Navarro y Dominique Atsama.

A lo largo de los cuatro días, el festival combinará los conciertos en la Plaza Mayor, la plaza de San Jorge y la de Santa María con una programación paralela para todos los públicos que incluye talleres participativos, actividades infantiles, espectáculos de danza, cine y propuestas literarias, además del tradicional Mercado Global, que convertirá la ciudad en un espacio de encuentro cultural y gastronómico.

Todos los detalles de han dieron a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que han participado las instituciones que forman parte del Consorcio Gran Teatro --Junta de Extremadura, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cácerse-- y que aportan los 569.887 euros de presupuesto de esta edición, que vuelve a ser organizada por la empresa Sonde3.

El director de Womad, Chema Fernández, ha indicado que esta cita "apuesta por la cultura y la diversidad" y convierte a Cáceres "en el epicentro del arte y la convivencia social". "Womad es una forma de entender la música donde no existen las fronteras, es un lenguaje universal que une a las personas sin atender a orígenes, idiomas e historias", ha señalado.

La pasada edición destaco por un récord de participación con unos 160.000 asistentes a lo largo de los días del festival. "Este resultado no es algo casual, es fruto del esfuerzo y el trabajo de muchas personas, entre ellos quiero destacar la gran implicación y profesionalidad de los equipos de seguridad, los equipos sanitarios y del sector de la hostelería", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, que ha resaltado la importancia del festival Womad porque aglutina otras manifestaciones culturales que comparten un espacio emblemático como es la Ciudad Monumental de Cáceres. "Cumplir 33 años con este festival supone que hay muchos jóvenes de esta ciudad y Extremadura que han vivido siempre con el Womad presente", ha indicado.

"Solo los que tenemos una edad sabemos que no siempre fue así y sabemos de la importancia y del revulsivo cultural que supuso y que supone el Womad no solamente para Cáceres, sino para Extremadura", ha señalado Palomino, que ha añadido que con el festival Womad se demuestra que "la convivencia y la paz es posible gracias a la cultura, es posible gracias a la música".

Suárez ha puesto también el acento en la presencia de artistas extremeños en el cartel, destacando nombres como Willy Wylazo, Carolina La Chispa, Canchalera o Jorge Navarro como ejemplo "del enorme nivel musical de nuestra tierra". "Si las músicas del mundo vienen a Cáceres, Cáceres también tiene que mostrarse al mundo", ha afirmado, vinculando esta estrategia con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.