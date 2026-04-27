La Guardia Civil investiga varios casos de robo por el método del "abrazo cariñoso" en localidades de Cáceres

La Guardia Civil está investigando varios robos mediante el método del "abrazo cariñoso" ocurridos en los últimos días en diversas localidades de la provincias de Cáceres, como Navalmoral de la Mata, Jarandilla de la Vera y Casas de Don Gómez.

En todos los casos, las víctimas han sido mujeres de avanzada edad a las que una mujer se aproxima tras bajarse de un vehículo, solicitándoles algún tipo de información y "agradeciendo posteriormente la ayuda mediante abrazos, momento que aprovecha para sustraer cordones o cadenas de oro que portan en el cuello", según informan fuentes de la Guardia Civil.

Según señalan, el pretexto de acercamiento a la víctima puede variar, aunque el 'modus operandi' es esencialmente el mismo en todos los casos.

La Guardia Civil señala que está investigando estos hechos, que ya han sido debidamente denunciados, y que se produjeron los pasados días 22 y 23 de abril.

Ante estos hechos, recomiendan desconfiar de desconocidos que se aproximen de forma excesivamente cercana, evitar el contacto físico con extraños, mantener los objetos de valor fuera de la vista y, ante cualquier sospecha, alertar de inmediato a la Guardia Civil.