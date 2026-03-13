Cáceres continúa en la carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La ciudad de Cáceres continúa adelante en la carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 tras el anuncio del Ministerio de Cultura realizado este viernes sobre las localidades españolas que han pasado esta primera fase y que son, además de la ciudad extremeña, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Por tanto, no pasan esta primera fase Burgos, Jerez de la Frontera, Palma, Potries (Valencia) y Toledo. Las ciudades seleccionadas tienen ahora nueve meses para seguir perfilando sus candidaturas y en el mes de diciembre se dará a conocer la ganadora.

La rueda de prensa del Ministerio de Cultura se ha seguido en directo desde el Palacio de la Isla, sede del Consorcio Cáceres 2031, donde se ha habilitado una sala de prensa y otro espacio para los representantes institucionales que han querido seguir la decisión en tiempo real.

La presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, ha sido la encargada de dar a conocer los nombres de las ciudades que pasan tras esta primera fase en la que se han estudiado cuestiones como la contribución a una estrategia a largo plazo, contenido cultural, proyección europea, y capacidad y gestión.

"Nos habéis llevado a un viaje único por vuestras ciudades y ha sido un gran privilegio conocer vuestros sueños y ambiciones", ha dicho Mlaker, que ha agradecido a los equipos de las nueve ciudades candidatas su "trabajo duro y dedicación".

Antes de conocer los nombres de las ciudades preseleccionadas, Nikos Isaris, miembro del comité de expertos, ha destacado la importancia de las capitales europeas de la cultura, una iniciativa que nació en 1985.

"Desde entonces, se han convertido en una iniciativa muy apreciada en los estados miembros porque refuerza la conexión entre los ciudadanos y permite conocer mejor las expresiones culturales de otros países", ha dicho Isaris.