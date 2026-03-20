La policía registra varias viviendas en Cerro de Reyes y San Roque y no se descartan más detenciones

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la Policía Nacional está haciendo durante este viernes varios registros "en determinados viviendas y lugares", en relación al caso de los barrios pacenses de Cerro de Reyes y San Roque, donde se "está haciendo un trabajo importante" ante "este problema que tenemos".

Las viviendas que se están registrando son en las que ha habido "problemas anteriormente", según ha dicho Quintana este viernes en Cáceres tras la firma del convenio con el que la ciudad se adhiere al sistema VioGen. Asimismo, no descarta que se puedan producir más detenciones en relación con este caso.

Cabe recordar que la Policía Nacional, en colaboración con la Local, ha organizado un dispositivo para investigar los ataques con artefactos incendiarios y disparos que han tenido lugar en viviendas de la ciudad de Badajoz.

Durante un tiempo, han sucedido una serie de hechos entre dos grupos familiares de la ciudad en los barrios de Cerro de Reyes y San Roque, lo que ha llevado a la detención, hasta ahora, de tres personas detenidas por su presunta relación con los mismos, un hombre de 25 años, otro de 48 años y una mujer de 39. De ellos, los dos varones han pasado a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado su libertad con cargos, según fuentes policiales.

Se trata de "un caso un poco complejo", según indicó el delegado este pasado jueves porque "son conflictos muy internos" sobre los que no se tiene "excesiva colaboración entre las partes".