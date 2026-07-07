Unidas por Extremadura alerta de la situación sanitaria "terrible" del Centro de Protección Animal de Badajoz

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este martes las "lamentables instalaciones y condiciones" en las que están los animales que viven en el Centro de Protección Animal de Badajoz, un centro que, como ha señalado, es municipal y competencia del ayuntamiento de la ciudad.

En este sentido, Irene de Miguel ha reclamado mejores condiciones para que estos animales puedan sobrellevar el calor en unos días en los que se sobrepasan los 40 grados, a la vez que ha detallado que "faltan muchas infraestructuras de sombreo" y que el agua está "a pleno sol y podrida", además de denunciar la situación sanitaria "terrible" ya que "no hay lugares de cuarentena", lo cual facilita la transmisión de enfermedades.

"Consideramos que los centros de protección animal en Extremadura no pueden estar en estas condiciones", ha sostenido de Miguel, quien ha recordado que en el proyecto de Presupuestos de Extremadura para hay más de 2 millones de euros destinados a la tauromaquia.

Al respecto, De Miguel ha destacado que en las enmiendas presentadas por Unidas por Extremadura han planteado que ese dinero vaya destinado a las protectoras y al bienestar animal, "una asignatura pendiente aún en Extremadura" porque "por desgracia" se trata de una de las comunidades autónomas con mayor tasa de abandono animal.

Por su parte, la abogada especializada en Derecho Animal y voluntaria de la Asociación ProAnimal María José Germán, ha avanzado que están elaborando una denuncia en la que consten "todas las irregularidades administrativas que se están cometiendo en este centro" y ha criticado que "no hay agua potable" y que, con estas temperaturas, "los animales están a pleno sol".

Una situación que ha calificado de "lamentable" en unas instalaciones públicas que tienen "casetas de plástico y chapas que sobrecalientan el ambiente".