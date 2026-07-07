Los talleres de 'Vive el verano' en Badajoz arrancan en el parque de la Legión con un presupuesto de 190.000 euros

Los talleres, actuaciones artísticas y animaciones del programa de ocio estival 'Vive el verano' del Ayuntamiento de Badajoz han arrancado este lunes, día 6, en el Parque de la Legión, donde permanecerá hasta el 24 de julio, para recalar posteriormente en San Fernando y la Plaza Diego de Badajoz del 27 de julio al 14 de agosto y Valdepasillas y el Parque José Pérez Jiménez del 17 de agosto al 4 de septiembre.

El programa se completa con distintos viajes o experiencias o con talleres en las pedanías, en el parque del río Guadiana - donde ya han arrancado el pasado día 3 - y en las barriadas de La Pilara, San Roque, Cerro Gordo y Ciudad Jardín con un presupuesto de 190.000 euros.

Así lo ha detallado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha visitado los talleres en el Parque de la Legión junto a la concejala de Juventud, Mariema Seck, y ha destacado que se trata de 33 actividades las que van a desarrollar estos meses con "múltiples" talleres e iniciativas para los más pequeños y orientadas también a toda la familia, entre 15 solo para niños y otras 18 que se van a poder compartir con los más mayores con una inversión de 190.000 euros.

Un programa que se desarrolla a lo largo del verano en diferentes ubicaciones de la ciudad para intentar estar "en muchos sitios" y "llegar al máximo número posible de niños", el año pasado con unas 29.600 participaciones en una nueva edición de un proyecto "de éxito" que permite también a los niños poder disfrutar durante este periodo estival de vacaciones y seguir haciendo actividades y compartir tiempo con sus iguales.

También a los padres les aporta "un pequeño respiro" en esta época "tan complicada" sin colegio y en la que no siempre se puede tener a los niños en campamentos o diferentes opciones, ante lo que el consistorio, a través de esta actividad, procura que puedan tener un "pequeño desahogo", "conciliar" y "confiar" a sus más pequeños con el consistorio, en un trabajo que se lleva desarrollando con "mucho éxito" y "se ha convertido en santo y seña de las políticas de juventud del Ayuntamiento de Badajoz".

Así, ha dado las gracias a Mariema Seck y a toda la Concedalía de Juventud dado que, un año más, han puesto "todo lo que tienen encima de la mesa" para presentar un programa de actividades "muy completo" entre talleres, actividades, viajes o excursiones a diferentes ubicaciones en Portugal, a la playa o a algunos parques de atracciones para que los chavales ya inscritos en aquellas que requieren apuntarse puedan disfrutar de ellas y un verano "divertido" y "en las mejores manos".

OTROS ASUNTOS

Sobre el propio Parque de la Legión y el proyecto que busca su recuperación y ampliación, Ignacio Gragera ha explicado que, en el momento en el que esté adjudicado, se redactará el proyecto y que cuanto este último sea entregado sacarán la obra, así como que en el proceso de licitación ha habido que justificar una serie de cuestiones por parte de los licitadores, como "alguna baja desproporcionada que han tenido que ir justificando" y que ello ha demorado "un poco" la adjudicación definitiva.

En todo caso, espera que se resuelva próximamente y detalla que en el momento en el que esté adjudicado son dos meses para la redacción del proyecto, y sacarán a licitación una obra que permitirá poder ganar un nuevo espacio en el antiguo vivero municipal, además de dotar el parque de nuevos servicios, como un quiosco o la ampliación y mejora de los espacios de transición entre el actual espacio y el antiguo vivero.

Sobre otras obras, las del aparcamiento subterráneo de Entrepuentes, Gragera ha adelantado que "arranca ya" durante este mes de julio y que el contrato se ha adjudicado a Placonsa con el objetivo de ofrecer una alternativa y mayor capacidad de aparcamiento en el casco histórico, una "demanda ciudadana" y una vecinal ante la que considera que es algo que tienen "la obligación y el deber de hacer" en un entorno que "no es sencillo", al no existir "excesivos" espacios amplios para poder acometer una obra de estas características.

De este modo, el proyecto contempla más de 170 plazas de aparcamiento en la zona del casco histórico de la ciudad, y permite dar respuesta a la demanda de aparcamiento en este entorno, ante lo que pide "comprensión y paciencia" a todos los vecinos, dado que se trata de una obra "compleja" y "complicada" que se desarrolla sobre una vía "principal" como Circunvalación y provocará "algunos problemas y algunos desvíos de tráfico".

Por otro lado y sobre la reunión mantenida la semana pasada con la consejera de Educación, el alcalde ha explicado que estuvieron hablando sobre "bastantes" temas, y que en la parte que corresponde al ayuntamiento sobre el Instituto Cerro Gordo ya se ha aprobado definitivamente la cesión de los terrenos a la Junta, que será quien inicie ahora el proceso de redacción del proyecto para que esa infraestructura educativa sea una realidad.

También en el caso del colegio de educación especial 'Los Ángeles' y con el de Gévora, a la espera de que arranquen esas obras que tanto desean y esperan, mientras que sobre el centro escolar de Alvarado reconoce que la situación "es algo más compleja", que "es una cuestión de falta de niños", y que cree que "en ningún caso van a querer ni van a cerrar el colegio", como así se lo han trasladado.

Asimismo, ha apuntado que en los últimos años y desde hace dos o tres especialmente después de la pandemia los padres han decidido llevar a sus niños a otros centros, entiende que porque les resulta mejor a efectos de conciliación o por cualquier otra decisión, a continuación de lo cual ha insistido en que "el compromiso de la Junta de Extremadura es no cerrar centros".

Finalmente, también abordaron algo que ya se ha autorizado de cara al próximo curso, como el desvío y la modificación de las rutas de transporte escolar desde Alcazaba para que no vuelva a haber problemas de inundaciones y cortes de carreteras y los niños de esta pedanía puedan tener una alternativa a través de Pueblonuevo sin perder clases, dado que muchos de ellos van a Gévora o a centros educativos de la ciudad.