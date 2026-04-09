El pueblo gitano reclama en Badajoz que conocer es "necesario" y reconocer es "imprescindible"

El Ayuntamiento de Badajoz ha conmemorado este miércoles el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto en el que han estado presentes diferentes asociaciones y colectivos que trabajan con este colectivo y que han reclamado que "conocer es necesario" y "reconocer es imprescindible".

El concejal delegado Juancho Pérez ha dado la bienvenida a los asistentes al salón de plenos, que ha acogido la lectura del manifiesto por parte de Maite García, de Romis Calis Camelan Nakerar; Indira Martín, de Fundación Secretariado Gitano; y Jonatan Salazar, de Fapugex del CEIP San Pedro de Alcántara.

En su intervención, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera ha destacado la importancia y relevancia, tanto en el pasado como en la actualidad, del pueblo gitano en Badajoz, que forma parte de la ciudad, por lo que "esta conmemoración es una lucha y trabajo de todos", según indica en nota de prensa el ayuntamiento de la capital pacense.

Junto a estas intervenciones, también se ha procedido a la lectura de un manifiesto, en el que se recuerda que cada 8 de abril celebran el Día Internacional del Pueblo Gitano, "un día para sentir orgullo de quienes somos, recordar de dónde venimos y seguir defendiendo hacia dónde queremos ir".

El año pasado conmemoraban los 600 años de la presencia documentada del pueblo gitano en la península Ibérica y este 2026 quieren "seguir caminando desde ahí". "Nuestra historia no es solo una cifra, sigue viva en nuestras familias, en nuestra memoria, en nuestra cultura, en nuestras palabras, en nuestra forma de estar en el mundo y también en nuestra manera de resistir, de salir adelante y de seguir aportando a esta sociedad", han dicho.

En este sentido, han puesto el acento en que llevan siglos de convivencia, presencia e identidad, pero que, sin embargo, muchas veces siguen siendo mirados "como algo ajeno", "desde una imagen reducida e injusta" de lo que son.

De igual modo, consideran que "no basta con que se diga que el pueblo gitano forma parte de la historia de España", si después muchas personas gitanas siguen encontrando "más obstáculos, menos oportunidades y más desigualdad que la mayoría".

Por eso, este 8 de abril quieren "volver a poner sobre la mesa una idea esencial y muy importante": "conocer es necesario, reconocer es imprescindible". Al mismo tiempo, han destacado que "no basta" con que se les nombre "de vez en cuando", ni con que se reconozca su aportación "solo en los días señalados", sino que "es necesario avanzar hacia una igualdad real, porque todavía hoy, demasiadas veces, ser gitano o gitana sigue significando tener que demostrar más, empezar desde más atrás".

Por eso, creen que ha llegado el momento de "dar un paso más como sociedad" y de "un compromiso real con el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano". "Y cuando decimos esto, no estamos hablando de algo lejano ni complicado. No estamos hablando de papeles, ni de despachos, ni de palabras difíciles. Estamos hablando de nuestras vidas. De nuestras familias. De nuestros niños y niñas. De nuestros mayores. De nuestros barrios. De nuestras oportunidades. De nuestro derecho a vivir con dignidad, con respeto y en igualdad de condiciones", han ensalzado.

También consideran que ha llegado el tiempo de avanzar hacia un compromiso "más claro, más firme y más útil", y que "no se quede solo en las buenas palabras, sino que ayude de verdad a reducir desigualdades y a combatir el antigitanismo que todavía hoy sigue marcando demasiadas trayectorias de vida".

Por eso, han defendido la necesidad de seguir avanzando hacia una ley integral que garantice estos principios y asegure los derechos del pueblo gitano, a la par que han hecho hincapié en que cuando defienden una ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano están hablando de un compromiso "real" de los poderes públicos con este pueblo, y una forma de asegurar que, al margen de quien gobierne, los derechos y la igualdad del mismo "no desaparezcan de la agenda política ni sigan quedando relegados a los márgenes o a los asuntos sociales".

Finalmente, el manifiesto señala que hablar del pueblo gitano es hacerlo también de memoria, reconocimiento, cultura, dignidad y ciudadanía, así como de las políticas públicas que siguen siendo necesarias para garantizar la igualdad "real" en ámbitos como la educación, el empleo o la igualdad de trato.

"Para que la igualdad no dependa de la suerte, del código postal o del peso que todavía tiene el prejuicio en determinados espacios. Y esto no es una cuestión solo del pueblo gitano, es una cuestión de sociedad. No queremos caminar solos sin implicar a los distintos actores", ha concluido, porque una sociedad que combate las desigualdades, que reconoce su diversidad, que protege mejor los derechos y que no deja a nadie atrás, es mejor para todas las personas, como también destacan que los gitanos tienen que seguir siendo protagonistas de su presente y futuro.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El acto ha incluido un recital de poema y piano por parte de Antonio Salazar. Posteriormente, se ha celebrado en el embarcadero del Río Guadiana una convivencia con talleres, música, baile y suelta de pétalos con la colaboración del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz.