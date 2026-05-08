Una tesis doctoral propone un modelo de intercooperación entre cooperativas agroalimentarias para impulsar el desarrollo territorial en Extremadura

La Universidad de Extremadura acogió el pasado 7 de abril de 2026 la defensa de la tesis doctoral titulada “La intercooperación de las sociedades cooperativas agrarias y el desarrollo territorial en Extremadura: propuesta de un modelo de desarrollo en red”, realizada por José Manuel Ausín Gómez (del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), dentro del programa de Doctorado en Economía y Empresa.

El trabajo analiza el papel estratégico de la intercooperación entre cooperativas agroalimentarias como mecanismo para afrontar los principales retos del medio rural, como la atomización empresarial, la mejora de la competitividad y la necesidad de innovación. La investigación plantea un modelo de desarrollo en red que permite optimizar recursos, fortalecer las relaciones entre entidades y generar sinergias a nivel territorial.

En este sentido, Extremadura cuenta con un tejido cooperativo de gran relevancia en el sector agroalimentario, lo que convierte a este tipo de empresas en un agente clave para el desarrollo económico, social y territorial de la región.

Durante el acto, celebrado en el campus de Badajoz ante un tribunal académico, el doctorando expuso los principales resultados de la investigación, destacando la existencia de redes de cooperación formalmente conectadas, pero con distintos niveles de intensidad y cohesión. Asimismo, subrayó el potencial de las estructuras de segundo grado como mecanismos más robustos para la articulación estratégica del sector. Y explicó el análisis y la propuesta de un modelo de desarrollo en red para las sociedades cooperativas agroalimentarias.

“La cooperación entre cooperativas no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar su competitividad y sostenibilidad en el medio rural”, señaló José Manuel Ausín Gómez durante su intervención.

El modelo propuesto se basa en el fortalecimiento de las relaciones interorganizativas, la generación de estructuras de coordinación más eficientes y la incorporación de estrategias conjuntas orientadas al desarrollo territorial. De este modo, la investigación aporta una herramienta aplicada novedosa que puede ser útil tanto para las propias cooperativas como para el diseño de políticas públicas.

La tesis ha sido dirigida por la Dra. Paloma Bel Durán y el Dr. Antonio Fernández Fernández, y fue calificada con Sobresaliente Cum Laude por unanimidad por el tribunal evaluador, que destacó la solidez metodológica del estudio, la claridad expositiva y la relevancia práctica de sus conclusiones.

El trabajo se enmarca en el ámbito de la Economía Social, donde las sociedades cooperativas desempeñan un papel fundamental al combinar objetivos económicos y sociales, priorizando a las personas y el desarrollo del territorio.

Con esta investigación, la Universidad de Extremadura refuerza su compromiso con el análisis de los desafíos del medio rural y la generación de conocimiento aplicado al desarrollo regional. Asimismo, el estudio abre nuevas líneas de trabajo orientadas a fomentar la cooperación empresarial y la innovación en el sector agroalimentario.