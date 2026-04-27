Quintana señala que no hay imágenes del robo en el Arqueológico de Badajoz y que la gestión del museo es de la Junta

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este domingo que no se disponen de imágenes del robo de las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva que sufrió el Museo Arqueológico de Badajoz en la madrugada de este pasado sábado.

"No tenemos imágenes de quiénes han sido los ladrones y estamos trabajando en la investigación. Vamos a ver qué resultado podemos obtener, pero no tenemos imágenes", ha comentado Quintana en declaraciones a los medios antes de asistir a la entrega de las Medallas de Oro de la Provincia de Badajoz 2026 en Calamonte.

Cuestionado por esta falta de imágenes, Quintana ha resaltado que el edificio del museo es propiedad del Estado, que las responsabilidades de su gestión están cedidas, desde hace 40 años, a la Junta de Extremadura. "Vamos a ver si hay cámaras en otro sitio. En este momento, nosotros no tenemos todavía ninguna imagen", ha insistido.

El delegado del Gobierno también ha explicado que la Policía Nacional se encontró "alguna dificultad" para entrar al museo, tras haber sido alertada por la vigilante que en ese momento custodiaba el edificio.

Así, ha comentado que la investigación sigue abierta y ha confirmado, como ya lo hiciera ayer fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press, que los ladrones han sustraído todo el Tesoro de Villanueva, compuesto por 149 monedas acuñadas en varias cecas entre los siglos XVIII y XIX.

"Yo fui a verlo, es una maravilla, las monedas eran una auténtica maravilla", ha señalado Quintana, antes de afirmar que los ladrones "han ido" específicamente a por el tesoro, hallado en 1987 bajo el Cine Rialto de Villanueva de la Serena.