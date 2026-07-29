PSOE de Badajoz critica que la piscina climatizada de San Roque siga cerrada tras vencer el plazo para la deshumectadora

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que la piscina climatizada de San Roque continúa cerrada a fecha 29 de julio, 37 días después de que terminara el plazo contractual para suministrar, instalar y poner en funcionamiento la nueva máquina deshumectadora.

La empresa resultó adjudicataria el 1 de abril y el contrato se formalizó el 27 de abril por un importe de 117.558,83 euros. A partir de esa fecha, disponía de 56 días naturales para completar la actuación, por lo que el plazo terminó el 22 de junio.

Por tanto, según señala el Grupo Municipal Socialista en nota de prensa, han transcurrido ya 119 días desde la adjudicación, 93 desde la formalización y más de cinco semanas desde el vencimiento del contrato, sin que el ayuntamiento haya informado de las causas del retraso ni haya ofrecido una fecha concreta de reapertura.

Junto a esta demora, han añadiado el incumplimiento de la previsión trasladada por el propio gobierno municipal, dado que el 9 de junio aseguró que la piscina podría volver a abrir entre finales de junio y principios de julio, cuando este último mes está a punto de terminar y las instalaciones siguen cerradas.

Ante esta situación, el PSOE ha vuelto a interesarse por la situación tras recibir nuevas quejas de usuarios de la piscina, algunos de los cuales llevan meses esperando para retomar actividades que realizan por razones de salud, rehabilitación o prescripción médica.

Al respecto, ha reclamado al gobierno municipal que explique en qué estado se encuentran los trabajos, por qué no se ha respetado el plazo de 56 días y cuándo podrá reabrir "realmente" la piscina. También piden que aclare si se ha producido alguna suspensión, ampliación o incidencia contractual y, en ese caso, por qué no se ha informado públicamente.

Como ha recordado, la piscina cerró el 10 de febrero tras una avería grave en el sistema de deshumidificación y, en marzo, el PSOE ya denunció, a través de su concejala Nuria Cabanillas, que el ayuntamiento no ofrecía una fecha de reapertura, como también alertó de los problemas que estaba provocando el cierre entre clubes deportivos, alumnado de los cursos municipales, personas que nadan por libre y quienes utilizan estas instalaciones por motivos de salud o rehabilitación.

El cierre afectó a unos 300 usuarios y dejó a Badajoz con una sola piscina climatizada municipal en funcionamiento. La Granadilla dispone de un único vaso y no puede absorber toda la actividad desplazada desde San Roque, ha destacado el Grupo Socialista, que ha concluido que, además, para muchas personas mayores trasladarse de una punta a otra de la ciudad supone una dificultad añadida.