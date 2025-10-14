El PSOE de Badajoz afea que el proyecto turístico del PP sea "corto de miras" y "sin visión de futuro"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha lamentado que el proyecto turístico del PP "sea corto de miras, puramente cosmético y sin visión de futuro".

Así, los socialistas pacenses han considerado que el proyecto de renovación de paneles turísticos anunciado por el equipo de gobierno es una actuación "menor y tardía, limitada a sustituir una señalética que ellos mismos dejaron deteriorar durante años".

"El proyecto del PP en Badajoz es corto de miras, puramente cosmético y sin visión de futuro", ha afirmado la concejal socialista Candi Arce, quien ha considerado "lamentable" que el ayuntamiento "venda como una gran inversión lo que no pasa de ser una renovación tardía de los soportes de información turística, deteriorados durante años, fiel reflejo de la dejadez habitual del equipo popular".

La edil socialista ha subrayado que las ciudades que avanzan en materia turística ya no se conforman con renovar carteles o cambiar tótems, sino que apuestan por una "señalética inteligente, interactiva y conectada con experiencias digitales, audiovisuales y accesibles".

En cambio, como ha criticado, el Ayuntamiento de Badajoz sigue "anclado en un modelo antiguo, sin conexión con las nuevas formas de comunicación con el visitante".

"Mientras otras ciudades avanzan con Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, códigos QR dinámicos, beacons de geolocalización o sensores de proximidad, sistemas de voz multilingüe que ofrecen rutas personalizadas o sistemas inteligentes que conectan el turismo con el comercio local, en Badajoz seguimos anclados en paneles estáticos, sin apenas innovación. Badajoz merece mucho más", ha insistido Arce, quien ha reclamado un "salto cualitativo" en la planificación turística local.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que el Gobierno de España ha concedido 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Badajoz, cantidad que es "cuatro veces el presupuesto anual de la Concejalía de Turismo del consistorio pacense", para el desarrollo de un proyecto de digitalización turística.

Esta iniciativa, que como ha explicado permitirá crear una plataforma inteligente, analizar datos de comportamiento de los visitantes y ofrecer servicios avanzados a hoteles, restaurantes y comercios, es, para el PSOE, "una oportunidad histórica para transformar el turismo local, que el PP ha venido desaprovechando por falta de coordinación y visión".

En este sentido, el PSOE ha exigido que la futura señalética se diseñe "de forma integrada con esa plataforma digital, para evitar duplicidades y garantizar que los nuevos elementos no nazcan ya obsoletos".

"Sería absurdo gastar 120.000 euros en paneles que no dialoguen con la plataforma inteligente financiada por el Gobierno de España y que debe estar lista en junio de 2026", ha explicado Candi Arce, quien ha recordado que la "coherencia entre la información física y la digital es clave para construir un destino turístico moderno, inclusivo y sostenible".

En este sentido, el Grupo Socialista ha propuesto aprovechar la ayuda estatal para crear un sistema unificado de información turística que combine tecnología, creatividad y promoción económica local, haciendo de Badajoz una ciudad "más atractiva y conectada".

"El turismo inteligente no consiste en poner pantallas ni en cambiar carteles; consiste en conectar personas, cultura y tecnología para que la experiencia de quien nos visita sea inolvidable", ha concluido Arce.