El Plan de Empleo 2026 de la Diputación de Badajoz cuenta con más de 11 millones y prevé formalizar 1.500 contrataciones

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este lunes, día 15, el Plan de Empleo 2026 de la institución provincial, dotado de 11.053.371 euros y dirigido a los 165 municipios y 15 entidades locales menores de la provincia, para que puedan reactivar la actividad económica, fomentar la calidad de empleo y mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos, con la previsión de alcanzar las 1.500 contrataciones.

En este sentido, la cuantía de este año supone un 9,01 por ciento o 913.583 euros más respecto a la edición del pasado año del plan, que permitió 1.400 contrataciones con 179 municipios acogidos, como ha señalado la presidenta de la institución provincial, que ha detallado que, desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2024, la diputación ha ido incrementando cada año el presupuesto destinado a la misma, y que se financia íntegramente con recursos propios, "sin necesidad de endeudamiento, preservando la estabilidad y la sostenibilidad financiera de la entidad con ello".

Acompañada del diputado del Área de Formación y capacitación para el empleo, Manuel Gómez, Del Puerto ha presentado las bases de la nueva convocatoria del Plan de Empleo Provincial que pone en marcha la Diputación de Badajoz con el objetivo de dinamizar la creación de empleo y de mejorar los servicios públicos en todos los municipios de la provincia.

Así y sobre el calendario de ejecución y los plazos del plan, ha explicado que se han programado en base a los resultados de la "escucha activa" que se lleva a cabo con los alcaldes, ajustándose a la realidad y las necesidades que les solicitaban e introduciendo cambios como el adelanto de su puesta en marcha al mes de junio, gracias al trabajo coordinado y al esfuerzo colectivo de toda la diputación.

En concreto, el plan de empleo se va a desarrollar durante el último semestre del 2026 y el primero del 2027. Tras su aprobación en Junta de Gobierno Local el pasado 9 de junio, este lunes se publican en el Boletín Oficial de la Provincia las bases que regulan esta convocatoria y, a partir de este martes, los 180 beneficiarios podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de junio.

No obstante, y debido al "afán" que tienen en la diputación de que "ningún municipio se quede atrás y de tender la mano para ayudar", desde el Área de Formación y capacitación para el empleo se van a poner en contacto con los ayuntamientos y entidades locales menores para informarles de la apertura de la convocatoria, los plazos o las dudas o sugerencias que tengan al respecto.

También se va a llevar a cabo un acompañamiento activo para que todos los municipios lo soliciten "en tiempo y forma", ante lo que ha hecho un llamamiento para que tengan en cuenta los plazos y límites temporales y no dejen para el "último momento" la presentación y entrega de la documentación.

CONCURRENCIA NO COMPETITIVA

Sobre los pormenores del plan, Raquel del Puerto ha puesto el foco en que aplica la concurrencia no competitiva para conceder las subvenciones a las localidades, por lo que existe crédito "suficiente" para todos los municipios y entidades beneficiarias y "ninguno se queda fuera si no es porque no entregan los documentos".

El reparto se ha establecido en función del tamaño poblacional de los municipios, de manera tal que aquellos de menos de 5.000 habitantes van a tener una cuota fija de 48.546 euros, que supone un 9 por ciento más que el año pasado, y que les va a permitir que puedan contratar al menos a dos personas a jornada completa.

Al respecto, ha destacado que 158 municipios de los 180 entran en esta horquilla de población, lo que supone un 87,8 por ciento del total que reciben un 69,4 por ciento del conjunto de los fondos.

Mientras, el resto de los municipios de más de 5.000 habitantes reciben una asignación proporcional a su población con un límite máximo de 579.124 euros, a tenor de lo cual ha precisado que, con este tipo de reparto y con estos límites, pretenden evitar una concentración excesiva de fondos en localidades de mayor tamaño y garantizar un reparto "equilibrado y ajustado a la realidad del territorio".

En ese sentido, ha querido resaltar que, de los 11 millones con los que está dotado el plan, 728.190 euros van destinados a las 15 entidades locales menores de la provincia, que "precisamente" son las que más necesitan la puesta en marcha de este tipo de programas "para seguir manteniendo sus servicios y, sobre todo, para seguir fijando población".

En todo caso, las cantidades resultantes para cada municipio ya se pueden consultar en las bases que aparecen publicadas este lunes en el BOP.

Las subvenciones de este plan, como en anteriores convocatorias, se destinarán a financiar la contratación de personas preferentemente desempleadas y demandantes de empleo, y para todas aquellas actuaciones o servicios que sean de competencia municipal y gestionados directamente por los consistorios, tales como conserjes, socorristas, personal de parques y jardines o monitores.

Así, los contratos deberán estar hechos en el periodo que abarca entre este lunes 15 de junio y el 30 de junio de 2027. Los ayuntamientos tienen la capacidad y la potestad para planificar cómo distribuyen las contrataciones, la duración de las jornadas, el tiempo o la ocupación del puesto, aunque tienen que ser al mínimo de media jornada.

También serán quienes establezcan el método y los procesos de selección del personal, que tiene que estar ajustado a los principios de transparencia, de igualdad, de oportunidades y de publicidad, ha señalado Raquel del Puerto, para matizar que al menos el 50 por ciento de las personas que se contraten deberán ser mujeres, con el objetivo de incentivar la empleabilidad femenina y bajar los datos de desempleo que influyen más en los sectores "más vulnerables".

El abono de las subvenciones se realizará una vez que se tenga la resolución definitiva de todas las solicitudes en dos pagos, ha apuntado, junto con que, posteriormente, todas las entidades beneficiarias tendrán que presentar la justificación con el 30 de septiembre de 2027 como plazo límite.

Finalmente, Raquel del Puerto ha detallado sobre la duración de los contratos que será la que consideren los municipios, que son quienes lo gestionan en función de sus necesidades con la cuantía trasladada por la diputación, con "el único límite" de que la jornada no sea inferior al 50 por ciento y que un 50 por ciento de la totalidad de los contratados sean mujeres.

Tampoco hay cofinanciación, algo que tenían "muy claro" desde la puesta en marcha del Plan de Empleo, y con la aportación de la institución provincial se abarca tanto la contratación, como la Seguridad Social o los gastos que suponga la misma para no generar al ayuntamiento un sobrecoste y en aras de gestionar estos recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrecen.