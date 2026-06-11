Badajoz acoge este viernes y sábado la 2ª Feria de Turismo de Onda Cero Extremadura y Portugal

La 2ª Feria de Turismo Onda Cero Extremadura y Portugal se celebra este viernes y sábado en el Hospital Centro Vivo de Badajoz y se presenta como un punto de encuentro clave para la promoción turística transfronteriza, reuniendo a destinos, empresas y entidades de ambos territorios con el objetivo de impulsar el turismo, generar oportunidades de negocio y acercar al público la riqueza cultural, gastronómica y experiencial de la región.

Durante dos jornadas, la feria ofrecerá una programación dinámica que combina emisiones de radio en directo, catas de vino, degustaciones gastronómicas y actuaciones culturales, convirtiendo el evento en una experiencia atractiva tanto para profesionales como para visitantes.

La feria está concebida como una experiencia global para el público visitante, que podrá conocer de primera mano las ofertas turísticas de los diferentes expositores y, además, disfrutar de los diferentes eventos gastronómicos y musicales que se sucederán durante las dos jornadas.

También, en su objetivo por reforzar la promoción de la Feria y de quienes protagonizan la misma, ONDA CERO ha apostado de forma decidida por su proyección con la realización en directo de su programación regional desde la misma. Y, además, el programa nacional Gente Viajera, con Carles Lamelo, el sábado en directo desde Badajoz para todo el mundo.

Con esta acción, el Grupo Atresmedia Radio refuerza su posicionamiento como promotor de eventos con sello diferencial en la promoción de los beneficios turísticos de la raya hispano-portuguesa, capaz de atraer tanto a profesionales del sector como a público final.

Onda Cero es líder en la comunicación turística, siendo un referente regional con el programa Gente Viajera que ha cumplido más de 30 años en antena.

Agenda de actividades:

Viernes:

Apertura de la feria a las 12:00 h.

Emisión de programas de radio en directo desde el recinto:

Más de Uno Extremadura (12:30 h)

Gente Viajera Extremadura (13:05 h).

Inicio de las catas de vino organizadas por Debenegas Distribuidores desde las 14:00 h, con varias sesiones a lo largo de la tarde.

Visita institucional con autoridades a las 18:00 h.

Degustaciones gastronómicas y nuevas catas entre las 19:00 y las 21:00 h.

Cierre de la jornada a las 21:30 h.

Sábado:

Apertura a las 12:00 h.

Emisión del programa nacional Gente Viajera de 12:00 a 14:00 h.

Continuación de las catas de vino durante la jornada, reforzando el atractivo gastronómico del evento.

Actuación del Centro Internacional del Flamenco Jesús Ortega en el auditorio principal (19:00–19:30 h).

Programación cultural en el Patio Joven con actuaciones del Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento (CEDAM) combinadas con nuevas catas entre las 19:30 y las 21:30 h.

Cierre final de la feria a las 22:00 h.