Arranca Ecuextre 2026 en Ifeba (Badajoz) la gran cita ibérica dedicada al mundo del caballo y el toro

La XVII Feria del Caballo y el Toro (Ecuextre) reunirá desde este jueves y hasta el domingo en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) a más de 350 caballos, cerca de 150 jinetes y un centenar de ganaderías.

Además, dentro del programa de actos se incluye un homenaje al torero Alejandro Talavante con motivo del vigésimo aniversario de su alternativa.

Se trata de la gran cita ibérica dedicada al mundo del caballo y el toro, que reúne durante cuatro días a profesionales, ganaderos, criadores, empresas, instituciones y aficionados procedentes de España y Portugal en un espacio "único" de encuentro, negocio, competición y convivencia, ha señalado durante la presentación este lunes del evento, la concejala delegada de Feria Badajoz (Ifeba), Elena Salgado.

Además, ha incidido en la importancia de esta cita como motor económico y turístico para la ciudad de Badajoz, con una feria que ocupará la totalidad del recinto ferial, con más de 30.000 metros cuadrados dedicados a competiciones, exposiciones, actividades comerciales, gastronomía y ocio.

Así, más de 350 caballos, alrededor de 150 jinetes y cerca de un centenar de ganaderías y yeguadas de pura raza se darán cita en Ecuextre, reafirmando el papel de esta feria como una de las principales referencias nacionales e internacionales del sector.

"Nuestra ubicación estratégica, situados en el corazón de la dehesa ibérica entre España y Portugal, nos permite reforzar año tras año ese carácter hispano-luso que diferencia a Ecuextre de cualquier otro certamen", ha subrayado Salgado.

Asimismo, ha destacado la creciente proyección internacional de la feria gracias a la presencia de destacados creadores de contenido especializados, que contribuirán a acercar Ecuextre a nuevos públicos de todas las partes del mundo.

De igual modo, las competiciones ecuestres volverán a ocupar un lugar central dentro de la programación de Ecuextre con la celebración de algunas de las pruebas más relevantes dentro del calendario nacional.

Entre ellas, el Festival Morfológico Internacional y Campeonato de España del Caballo Pura Sangre Lusitano y el 10o Concurso Morfológico Pura Raza Española, de categoría tres estrellas y clasificatorio para SICAB 2026.

Dentro la gran cantidad de competiciones ecuestres, Salgado ha subrayado la importancia de la I Copa Ibérica de Doma Clásica, promovida conjuntamente por la Asociación Portuguesa del Caballo Lusitano y la Asociación Española de Criadores de Caballo Pura Sangre Lusitanos, como una de las principales novedades de esta edición.

Así, la celebración de esta competición permitirá proclamar en Badajoz al mejor caballo lusitano de doma de toda la Península Ibérica, convirtiendo Ecuextre en escenario de una competición "inédita" y de "enorme prestigio internacional".

Junto a éstas, la programación se completará con el Concurso de Cría y Selección Hispanoárabe, el Trofeo de Doma Clásica Ecuextre, el Concurso de Doma Vaquera, el Campeonato Nacional de Faena y Doma de Campo, el 36º Trofeo Ciudad de Badajoz y el I Campeonato de España de Equitación de Trabajo AEPSL.

De igual modo, uno de los grandes atractivos de esta edición será la exposición taurina 'Toreros de Plata', que rendirá homenaje a 26 hombres de plata de reconocido prestigio del panorama taurino nacional, con dilatada y reconocida trayectoria.

La muestra reunirá sus trajes, objetos personales, fotografías y diferentes elementos vinculados a estas figuras "imprescindibles" de la tauromaquia. Un reconocimiento a la labor de quienes, desde la discreción y la profesionalidad, forman parte esencial de la tauromaquia.

Dentro de este reconocimiento al mundo del toro, Ecuextre homenajeará a Alejandro Talavante con motivo del vigésimo aniversario de su alternativa.

El torero extremeño visitará la feria el jueves por la tarde para recibir este reconocimiento en un acto que permitirá a aficionados y visitantes acercarse a la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la tauromaquia.

Además, la plaza de toros de interior volverá a ser uno de los espacios más atractivos de la feria con las tradicionales Exhibiciones de las Artes de la Tauromaquia, en las que participarán alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz y la Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita.

Entre los protagonistas taurinos de esta edición estarán los novilleros David Gutiérrez y Sergio Domínguez 'El Mella', así como los matadores Miguel Ángel Silva, Joaquim Ribeiro 'Cuqui', Javier Zuleta y Olivia Solo.

Junto a ellos, se unirán las tradicionales pegas de forcados portugueses y las exhibiciones de recortados de Arte y Raza, configurando una programación taurina de gran nivel para aficionados y público general.

La programación también incluirá diferentes encuentros y charlas con profesionales del sector, entre los que destaca la reconocida novillera Olga Casado, una de las figuras emergentes entre el público joven.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Además, la feria mantendrá su apuesta por la gastronomía y el ocio con una amplia zona de restauración junto a las pistas y la tradicional terraza nocturna exterior que se podrá disfrutar durante las noches del viernes y el sábado.

Entre las novedades gastronómicas destaca la promoción del consumo de carne de vacuno de raza berrenda, una iniciativa destinada a poner en valor una de las razas autóctonas más representativas del patrimonio ganadero español.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de una carreta rociera tradicional tirada por bueyes de raza berrenda, un desfile de moda taurina de la diseñadora Sofía Rivera, exhibiciones ecuestres, una clase magistral de doma clásica impartida por Ignacio Bravo, la participación de Amazonas de Portugal, jornadas técnicas y diversas actividades culturales.

Los más pequeños tendrá también un espacio destacado gracias a la programación de talleres infantiles organizados en el stand de la Junta de Extremadura, donde podrán participar en actividades de confección de muletas, decoración de herraduras, elaboración de banderillas y modelado de arcilla taurina.

De igual modo, se presentará 'Taurocromos', el primer álbum coleccionable de cromos dedicado al mundo del toro, y que se podrán llevar firmados por sus protagonistas.

Por otra parte, como cada año, se entregará el Premio Ibérico Ecuextre, reconocimiento que distingue a personas e instituciones comprometidas con la promoción y difusión de los valores ecuestres y taurinos.

En esta edición, el galardonado ha recaído en la Asociacion Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, en reconocimiento a su labor en favor de la cría, conservación y promoción de esta raza.

Asimismo, el horario de apertura al público será el jueves de 11,00 a 21,00 horas; el viernes y sábado de 10,00 a 21,00 horas, ampliando la actividad con terraza nocturna y gastronómica a partir de las 21,00 horas; y el domingo de 11,00 a 19,30 horas.

Las entradas tendrán un precio de tres euros y ya pueden adquirirse a través de la página web de la feria. El acceso será gratuito para menores de 12 años, mayores de 65 años, agentes comerciales adscritos al acuerdo AFE y familias numerosas de carácter especial.

Además, las familias numerosas de carácter general y las personas en situación de desempleo podrán beneficiarse de una bonificación del 50 por ciento sobre el importe de la entrada.