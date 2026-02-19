Pacma rechaza el uso de un águila en el desfile del Carnaval de Badajoz mientras la comparsa defiende que no sufrió

El Partido Animalista Pacma ha criticado la presencia de un águila utilizada por la comparsa Vaivén durante el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz celebrado el pasado domingo 15 de febrero.

Al respecto, considera "inaceptable" el uso de animales en prácticas que pueden poner en riesgo su bienestar físico y psicológico, "especialmente en entornos ruidosos, masificados y altamente estresantes como los festejos carnavalescos".

Pacma ha subrayado en nota de prensa que el empleo de aves rapaces u otros animales para fines de control de fauna urbana, espectáculos o cualquier otra función que no respete sus necesidades biológicas y comportamentales constituye "una forma de explotación". "Los animales no deben ser utilizados como herramientas o instrumentos al servicio de actividades humanas", ha señalado.

De igual modo, ha sostenido que la exposición de un águila a música elevada, aglomeraciones y "manipulación constante" puede generar un "elevado" nivel de estrés en un animal cuya naturaleza es "incompatible" con este tipo de escenarios.

Por todo ello, el partido reclama que las administraciones públicas "prioricen alternativas éticas y no invasivas", promoviendo la eliminación del uso de animales en espectáculos y celebraciones populares. Asimismo, insta al Ayuntamiento de Badajoz a revisar los protocolos que permiten la participación de animales en eventos públicos, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro.

El presidente de Vaivén, José Manuel García Silva, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el ave en cuestión "ni sufrió" ni voló y ha detallado que hay una ley sobre explotación de animales en espectáculos públicos en la que las aves rapaces están exentas, así como que el hombre que le acompañaba, Rafael Hernández, lleva 40 años como cetrero y conoce cuál es el hábitat de estos animales.

Asimismo, ha indicado que Amaruná, como se llama el águila, se ha criado en cautividad, está "más que acostumbrada a este tipo de espectáculos" y, además, "está en la cúspide de la pirámide ecológica, es decir, no tiene enemigos naturales" y "no se asusta con cualquier cosa", de forma que "en ningún momento" estuvo "estresado", algo que se ve "simplemente, según los cetreros, en la mirada del animal", como tampoco tuvieron problemas con la Guardia Civil, que les pidieron la documentación del ave, que estaba "en regla", tras la llamada de una persona.

El propio Rafael Hernández ha explicado que le había llamado el doctor en Biología Juanjo Negro, especialista en grandes rapaces y "seguramente" el mayor especialista en grandes águilas de España, para contratarle para que Amaruná vuele en una nave y hacer un estudio científico sobre el vuelo de las rapaces con la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica de Sevilla, y con quien también ha hablado sobre la presencia del ave en dicho desfile y que ha habido gente en contra de que participase.

Ante ello, le ha trasladado que "quizás no saben que el águila real está en la cúspide de la pirámide ecológica, que caza zorros y hasta lobos y que no tiene enemigos naturales" de forma que estos últimos son el hambre, la escasez de presas y la muerte por inanición y "no teme nada", con lo que "no se asusta de nada" y ni de un tractor que pasa al lado ni de un camión, por ejemplo.

"Es importante comprender eso, que está en la cúspide de la pirámide ecológica, que no tiene miedo de nada, para comprender que no le importa ir en un desfile de Carnaval", ha apuntado, para matizar que Amaruná ha sido la protagonista de la película 'Iberia naturaleza infinita', ha grabado con Jesús Calleja el programa 'Volando voy' o ha estado en anuncios publicitarios o en "muchísimos eventos", por lo que está "súper acostumbrada a la gente".